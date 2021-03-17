特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

記者蔡佩旻／雲林報導

本月初虎尾鎮發生兩家酒店KTV業者先後分別遭暴力集團砸店情事，砸店人馬於破壞過程烙下狠話「錢都你們賺就好？我就讓你們開不下去！」被害店家遭砸店後均採冷處理姿態，不願報案。警方得知後成立專案小組，經多日偵蒐，於今（17）日出動大批警力兵分多路，將陳姓主嫌為首等5人暴力集團緝捕到案。

▲砸店人馬於破壞過程烙下狠話「錢都你們賺就好？我就讓你們開不下去！」隨即離去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，近期虎尾警分局轄區出現以陳姓、王姓等2人為首之暴力集團，此2人平日遊手好閒、不務正業，經常出入虎尾地區酒店、KTV飲酒作樂，頻繁接觸後得知KTV收入頗豐，因而引起陳、王2嫌覬覦其利益，有意插手、介入店家經營權。

▲警方動員60名員警，兵分多路分進合擊、以優勢警力同步執行攻堅圍捕，嫌犯狼狽遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，陳嫌分別於3月6日夜間率旗下4名小弟前往第一處KTV徒手砸店、翻桌等方式搗毀店內設備，並烙下狠話「錢都你們賺就好？我就讓你們開不下去！」旋即再率眾前往另一處KTV持棍棒砸毀店內設備，又持店內滅火器四處噴灑，讓店內員工紛紛走避；除讓2家業者生意被迫中斷無法經營，陳嫌於翌日夜間，再率2名小弟前往虎尾地區被害人住家，砸毀該住家玻璃窗後駕車逃逸。

▲警方動員60名員警，兵分多路分進合擊、以優勢警力同步執行攻堅圍捕，嫌犯狼狽遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，由於被害店家均採冷處理姿態，不願報案，惟經警方主動獲知上情後，雲林縣警局局長朱宗泰旋即指派刑警大隊與虎尾分局共組專案小組，針對陳嫌等暴力集團，由專人專組跟監埋伏、嚴密蒐證，全案並報請臺灣雲林地方檢察署檢察官葉喬鈞指揮偵辦，案經連日蒐證，渠等犯嫌暴力事證俱全後，遂準備檢附相關卷證，經檢察官核發拘票，並向法院聲請核發搜索票。

此次專案行動，警方眼見時機成熟，即於今（17）日拂曉出擊，動員雲林縣警局保安隊霹靂幹員及虎尾分局、刑警大隊、少年隊等單位共計60名員警，兵分多路分進合擊、以優勢警力同步執行攻堅圍捕，將陳姓主嫌等5人緝捕到案，順利瓦解陳嫌等暴力集團，警方於偵詢後依組織犯罪、恐嚇、妨害秩序及毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

▲陳嫌眾前往另一處KTV持棍棒砸毀店內設備，又持店內滅火器四處噴灑，讓店內員工紛紛走避。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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