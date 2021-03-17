彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

▲匯流排BUS故障彰化大停電。（示意圖／台電彰化營運處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台電台中供電營運處上午9時許因為「BUS(匯流排)」故障，造成南彰化將近22萬用戶停電，不僅造成交通大打結，甚至影響到福興及芳苑工業區的生產作業，一直到午後才恢復供電，引發不小的民怨，台電隨即啟動「停電扣減電價」機制，依照停電時數來計算，會直接反應在3月份的減免電價的帳單。

縣長王惠美在第一時間得知情況，隨即向台電反映，希望能即早排除Bus損壞狀況，儘速恢復全面供電，台電承諾將以最快的速度做搶修，以便恢復全面供電。

▲縣長到關心台電停電情形。（圖／彰化縣政府提供）

上午福興，秀水，埔鹽，溪湖，永靖，田尾，北斗，溪州，埤頭，二林，竹塘，芳苑及大城等13鄉鎮有219,958戶陸續傳出停電，雖然9時30分許已有溪湖、溪洲、北斗、芳苑及福工變電所等5所復電，來電又跳電，供電不正常，埔鹽、芳苑、大城3所變電所12時10分完全復電。

此次無預警停電造成福興及芳苑工業區的廠商生產線損失，儘管台電公司立即啟動「轉供」輸配電力備用機制，但因為多處變電所超載，停電時間長達3小時以上，台電將依據停電時間以及用戶契約種類給予停電扣減。

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