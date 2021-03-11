彰化遲緩兒早療機構掛零？家長焦急求助　社會處：有19個免費據點

▲議員黃盛祿指縣府沒有早療機構。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名遲緩兒家長，因找不到一家可供補助的發展遲緩早療機構，焦急如焚，也多次向社會處詢問，至今都沒下文，議員黃盛祿接受家長陳情後，仔細翻了預算書，非常不可置信的說，雲林人口數沒有彰化多，都列有10間，彰化連一間指定的早療機構都沒有；縣府對此回應，有10家自費、19處免費社區療育據點。

黃盛祿指出，以往彰化的遲緩兒泰半都送到自費醫院或是彰師大，但因為今年縣府將２家補助單位下架，所以讓這群家長非常著急，小孩的教育不能等，更何況是遲緩兒，如果能在早療機構得到很好的療育，未來的成長將會有更好的發展狀況。

▲家長陳情書。（圖／記者唐詠絮攝）

黃盛祿接著指出，比較台中市政府指定的早療機構有71家，雲林縣政府有10家，但彰化卻掛零，這真的很傻眼！

據了解，目前彰化縣兒童發展通報轉介中心，從北彰到南彰包含喜樂保育院、慈愛教養院、家扶發展學園、聖家啟智中心等處；早期療育費用補助，包含療育訓練費、交通費、到宅療育費等，低收入戶補助每人每月最高補助金額為5,000元；一般家庭及中低收入戶：每人每月最高補助金額為3,000元，以實報實銷方式申請；另外審認自費部分，僅補助該年度縣市府核可自費療育單位及其內容。

一名不願具名的媽咪說，她的小孩是早產兒，至今已經6歲，6年來全自費帶去醫院復健科治療，一星期2次2小時，做語言及職能治療，看到小孩的一天天的進步，她就感到相當的欣慰，更願意將補助款項留給需要的遲緩兒使用。

社會處表示，彰化縣自費療育單位資格審查作業，都經過委員會決議進行實地訪查，為提供安全之療育環境，縣府於實地訪查後輔導單位強化場地安全設備，申請單位陸續完成修改及補正資料後，從105年起至今已核定10家自費療育單位，且公告於縣府社會處網站，有需求民眾都可以去申請。

處長王蘭心指出，除了有10個自費療育單位外，尚有19處免費社區療育據點，亦設有1處兒童發展通報轉介中心及4處早期療育社區資源服務中心，服務社工隨時積極提供早療家庭服務資訊，病童權益不受影響。相關早療服務資訊及申請流程，民眾可隨時上網可見社會處網站建置早療服務專區查詢，或洽社會處兒童及少年福利科及相關服務單位詢問。

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