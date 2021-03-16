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華陽吊橋2人墜橋亡！居民憂「抓交替」　民俗專家：快祭改亡魂

▲保四警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲保四警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今年1月6日才發生1起民眾穿雨衣墜華陽吊橋身亡，未料昨日又發生保四學霸警官陳屍在橋底的命案，引發恐怖「抓交替」的說法，當地里長則表示，這座橋與他們生活息息相關，也是親子假日遊憩的往來場所，希望縣府城觀處能在橋身加強防護措施，也請外界不要將吊橋妖魔化。

彰化139縣道20K，有「最陰路段死亡彎道」稱號，有民俗專家稱此處為「鐮刀煞」為好兄弟抓交替的地點，也辦法會祭亡靈，但似乎都無法阻止死亡車禍發生，網友也點出重點，139縣道事故多數都是因為「壓車競速」造成傷亡，卻責怪是「好兄弟」在衝康，令人啼笑皆非。

華陽吊橋建造於1993年，是「台灣吊橋大王」林枝木生前最後興建的一座吊橋，橋梁長度77.84公尺，吊橋型式是雙塔式，也是彰化地標之一，由於吊橋飽受風吹雨淋，基於民眾使用安全，彰化縣政府城市暨觀光發展處去年底修繕整理橋樑金屬鏽蝕，加強縫隙護網，完成全面檢修。

未料今年1月份至今就發生2起墜橋事件，引發當地民眾爭議，里長說，這座橋位在八卦山體育場旁，風景優美，橋的另一端有華陽公園，是里民運動遊憩的好去處，請外界不要將這座吊橋妖魔化，不如先將橋下雜草叢生環境整理乾淨才是最重要。

對此，民俗專家廖大乙表示，接連發生墜橋，從宗教民俗觀點來看，這顯示該處確實有煞氣，也感到毛毛的，建議相關單位應儘速辦理普度法會，請法師到此處祭改亡魂化解冤氣，可以安定民心。

城觀處長田飛鵬指出，外界有封橋的說法，但墜橋純屬個案，警方仍在調查釐清死因，不能因此就封橋；另外舉辦法會引發社會觀感不佳，並不恰當。

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