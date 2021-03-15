空品橘紅警戒！八卦山大佛霧茫茫　彰化環保局重罰2違法工廠

▲環保局查獲線西水泥廠空污。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中部地區近日空氣品質達「橘」或「紅」警示等級，彰化地標八卦山大佛也一片霧茫茫，彰化縣環保局啟動空污季應變措施，並特別針對縣內100間列管大型固定污染源加強稽查，查獲線西鄉的水泥廠及石化工廠有違法情形，依空氣污染防制法加重裁罰，最高將處以2,000萬元罰緩。

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▲彰化大佛霧茫茫。（圖／記者唐詠絮攝）

環保局長江培根指出，本次空氣品質不良期間，查獲線西鄉1間預拌混凝土粒料堆置場，因為堆置區防制面積不足、路面經常有粒料污染路面甚至揚塵，運輸車輛還會有逸散性粒狀污染物質；另外1家石化廠有空氣污染防制設備故障而違法排放含揮發性有機氣體的空氣污染物的情形，並依空氣污染防制法加重處分10萬元以上2,000萬元以下罰款。

▲環保局查獲線西石化廠空污。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局表示，空品不良時期除要求工廠應配合降載減產、加強空氣污染防制設備檢點及灑水抑制揚塵等自主管理外，環保局稽查人員更兵分多路加強稽查並進駐大型固定污染源辦理深度查核。

江培根強調，請縣內工廠應確實落實空品不良應變作業並妥善各項空氣污染防制措施，不要心存僥倖，以避免違法而受罰；提醒民眾外出加強個人健康防護，建議多多利用搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助即時通報環保局進行處置（公害陳情專線：0800-066666）。

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