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濟弱物資短缺　台電台中區處暖心贈210斤白米

▲台電台中區處贈白米幫助遲緩兒和獨老。（圖／華山基金會中區站提供）

▲台電台中區處贈白米幫助遲緩兒和獨老。（圖／華山基金會中區站提供）

記者高堂堯／台中報導

台電台中區處處長黃明舜日前帶領愛心志工，前往華山基金會中區站，以及地處北屯山區的「十方啟能中心」，分別致贈90斤和120斤白米，希望能在疫情衝擊各公益社福團體、教養安置機構，物資捐贈、捐款都大幅降低的非常時期，給予及時挹注，讓弱勢族群也能感受社會大眾的溫暖和愛心。

黃明舜指出，「十方啟能中心」創會執行長魏振豐為前台電職員，照顧遲緩兒不遺餘力，台中區處同仁每逢年過節都會提供實質的資金或各種物資協助，對區處的好鄰居「華山基金會中區站」，區處志工團更長期合作辦理各項在地公益活動，希望能夠善盡企業社會責任和敦親睦鄰工作。

而區處志工近期向黃明舜反映，受新冠疫情影響和衝擊，許多社福團體的常態性捐款和物資捐贈都減少許多，他便發起捐助活動，獲豐原區武德宮五路財神爺廟大力響應，共贊助70包、每包3斤，共210斤白米，委請區處轉贈給有需求的社福團體和教養安置機構。

華山基金會中區站站長邱祉瑄說，台中區處志工和同仁們總是在他們最需要幫助時給予適時、暖心的協助，而中區站每月皆固定配送約60至70斤白米至獨居老人家中，此次台電所捐贈90斤白米，剛好補上近兩個月的缺額，讓他們覺得「揪感心」。

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