▲被cue是否願意接種新冠疫苗？陳玉珍：生命輕如鴻毛，死不足惜。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布全國專責醫院醫護接種意願調查，18萬人中有5.9萬名醫護願意施打，比例約32.7%。民進黨立委賴惠員詢問，是否會讓立委優先施打，也當場徵詢召委陳玉珍意見。對此，陳玉珍馬上回應，「我願意」，更說自己施打任何疫苗都沒有問題，「每個人的生命輕如鴻毛，死不足惜。」

立法院衛環會今（17）日邀請衛福部長陳時中進行「我國新冠肺炎（COVID-19）疫苗整備情形」進行專案報告並備詢，賴惠員表示，立法委員先行施打，會讓民眾有信心，詢問陳時中是否有將委員列入優先施打對象？

對此，陳時中回應，立委願意在公開場合表態施打疫苗，就能給民眾信心，但因為我國疫苗有限，是否能給立委優先施打，還要與專家討論，會選出最優先對象。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍也在賴惠員詢答結束後發言補充，表示自己無法代表全體衛環委員會做說明，但「你要我施打任何疫苗都沒問題」，更說每個人生命輕如鴻毛、死不足席。AZ疫苗在15個歐盟國家暫停施打，衛福部也要從科學舉證安定民心。

根據指揮中心昨日公布施打AZ疫苗意願調查是針對全國的專責醫院，總計有18萬人回覆有達到9成，當中願意接種者約5萬9千984人。其中進一步依照風險等級分為兩組，等級一為「直接照護確診、疑似個案」的醫護人員有5萬2千人左右，其中願意接種的人有2萬2千人，約43%；另外則是等級二「非直接照顧確診、疑似病例」的一線工作人員，總計回覆13萬人，願意接種3萬7千人，占比約是28%。