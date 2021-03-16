英駐台代表鄧元翰拜會柯文哲　「同年同月同日生註定好夥伴」

▲英駐台代表鄧元翰拜會柯文哲。（圖／台北市政府提供）



政治中心／台北報導

英國在台辦事處新任駐台代表鄧元翰(John David Dennis)一行四人16日上午11時到台北市政府拜會台北市長柯文哲，並就雙方未來的交流合作事項交換意見。鄧元翰還說，兩人同為1959年8月6日生，加上英國辦事處位於北市府旁，註定是好的工作夥伴。

鄧元翰表示，柯文哲在簡短歡迎詞中點出，台北市與英國未來很多合作的方向，相關的局處首長也在座，讓他感覺倍受重視，台北市過去一年多在防疫方面的表現十分亮眼，值得英國借鏡。此外，他也提到，台北市副市長蔡炳坤上個月陪他試乘自駕車，讓他感覺台北市是一個高科技又友善的城市。

會中，柯文哲邀鄧元翰參加北市府於23日至26日在南港展覽館舉行的「2021台北智慧城市高峰會暨展覽」，以及30日在自來水園區舉行的「台灣自來水之父—巴爾頓(William Burton)銅像揭幕式」等活動。鄧元翰表示，將親自出席這兩個有意義的重要活動。此外，鄧元翰特別指派該處副代表畢騰安(Andrew Pittam)參加智慧城市高峰會圓桌會議並擔任講者。

有關各國在推動的疫苗護照(Vaccine Passport)方面，鄧元翰認為，這概念有助各國恢復人員往來和經濟活力，但須經審慎評估之後為之較妥。

在教育方面，鄧元翰注意到台北市在推動雙語教育上很積極，他說，英國有很好的師資和經驗，除了高中以下英語教育之外，英國在台辦事處非常有興趣在大學英語課程上與台北市合作。

在公共衛生方面，鄧元翰有意推動台北市與英國城市的對話，市長室涉外事務總監周台竹表示，台北市在防疫方面已展現相當好的公衛實力，建議與倫敦在這個議題上的交流，鄧元翰表示願就此提議與北市府進一步交換意見。

拜會結束前，鄧元翰說，與柯文哲同為1959年8月6日生，加上英國辦事處位於北市府旁，註定是好的工作夥伴，未來將全力支持台北市的智慧城市和英語友善城市計畫。會後，由市長室主任謝明珠導覽位於貴賓室旁的台北大縱走的照片展，鄧元翰表示能來台北市服務非常幸運。