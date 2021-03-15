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北市打卡景點＋1！關渡碼頭設施改善完工　柯文哲變網帥「喝咖啡躺椅」

▲▼柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府積極推動水岸環境再造改善，2020年開始辦理的關渡碼頭周邊設施改善工程於近日完工，台北市長柯文哲15日出席啟用典禮，認為改善後的關渡碼頭將成為新的拍照打卡熱點。

柯文哲15日出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮，視察整修完畢的關渡碼頭各項設施，包括碼頭打卡裝置藝術設施、木棧道及觀景平台觀景坐躺椅等；有趣的是，柯文哲不只大方仰躺在躺椅上，還坐到觀景平台喝咖啡，並且在主持人的引導下，努力擺出一些網帥姿勢，並不斷強調這應該要傍晚的時候來。

▲▼柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲致詞時表示，關渡碼頭旁原本就有諸多觀光景點，吸引許多遊客及自行車友，不過原先在碼頭周邊存有閒置平台，經過市府整合規劃、打造成開放式空間後，加上打卡設施等硬體，更將通往關渡碼頭的木棧橋一併重新整修，讓整個關渡碼頭水岸廣場區煥然一新，不但成為北市新水岸活動基地、也勢必會是新的拍照打卡熱點，帶動關渡在地觀光產值。

柯文哲指出，每年10月關渡都有3個重要活動舉行，包含關渡自然藝術季、鬧熱關渡節及關渡賞鳥博覽會，市府除了大力支持這些活動之外，現在也把關渡碼頭、河濱自行車道、周邊紅樹林及花海美化等腹地及硬體，透過市府平台將這些軟硬體的相關局處力量加總起來、統一規劃。

最後，柯文哲說，過去的政府機關常是分工不合作，但現在的北市府團隊改變思維，致力將鄰近北市特色區域的相關設施，透過各局處整合規劃，發揮該景點最大效益。從北投開始，陸續進展到大稻埕、城北廊帶、城南臺大、最後再到萬華，再加上北流、北藝、大巨蛋，打造出北市獨有的無圍牆博物館「5+3」文化場域，「市政的成果是從小地方做起、不斷疊加，市府團隊會努力複製現有的成功模式，讓整個城市越來越好、越發美麗。」

▲▼柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

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