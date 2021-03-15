怎麼救士林夜市？　柯文哲：靠北藝2022年開幕「一次帶起來」





▲柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

曾是觀光客必訪勝地的台北士林夜市，近年來盛況已不復見，拯救士林夜市議題備受外界熱議。台北市長柯文哲15日表示，士林夜市要靠台北表演藝術中心開幕時，才可以一次帶起來。

柯文哲15日上午出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮，在致詞時提及，關渡碼頭旁原本就有諸多觀光景點，吸引許多遊客及自行車友，不過原先在碼頭周邊存有閒置平台，經過市府整合規劃、打造成開放式空間後，加上打卡設施等硬體；更將通往關渡碼頭的木棧橋一併重新整修，讓整個關渡碼頭水岸廣場區煥然一新，不但成為北市新水岸活動基地、也勢必會是新的拍照打卡熱點，帶動關渡在地觀光產值。

話鋒一轉，柯文哲說，目前北市最備受討論的題目就是士林夜市，這「要靠北藝中心開幕，才可以一次帶起來」，而士林夜市是市場處、北藝是文化局，過去的政府機關常是分工不合作，但現在的北市府團隊改變思維，致力將鄰近北市特色區域的相關設施，透過各局處整合規劃，發揮該景點最大效益。

柯文哲表示，從北投開始，陸續進展到大稻埕、城北廊帶、城南台大、最後再到萬華，再加上北流、北藝、大巨蛋，打造出北市獨有的無圍牆博物館「5+3」文化場域。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗