抽菸、吸毒風險比較高　柯文哲贊同黃偉哲：打疫苗利大於弊

記者袁茵／台北報導

國外陸續傳出民眾接種新冠肺炎疫苗後產生副作用的案例，造成部分台灣網友擔憂，不過台南市長黃偉哲認為，抽菸、吸毒比打疫苗的風險更高，打疫苗是利大於弊。對此，台北市長柯文哲15日也表示，「廢話！」黃偉哲說的是事實，不過政策需要溝通。





▲柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

面對國外民眾施打疫苗後出現副作用，黃偉哲14日提及，很多行為比打疫苗風險性更高，例如抽菸、喝酒、甚至吸毒，對他而言打疫苗是利大於弊，目前自己被排在第2波施打順位，若有人要把他調到第1波，那他也願意前來施打。

面對黃偉哲的言論，柯文哲15日出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮時表示，「廢話！」只能說抽菸跟吸毒當然比打疫苗危險度高，這事實上是對的，但政策就是需要溝通，不過打疫苗者還是利大於弊。

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