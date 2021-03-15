王浩宇頻開罵潘忠政　柯文哲笑回：只要他還活著就都能講話

記者袁茵／台北報導

真愛藻礁公投領銜人潘忠政臉書帳號於日前被停權使用30天，不能直播也不能登廣告，正當外界都在猜測原因時，前民進黨桃園市議員王浩宇突然表示，因為潘忠政分享性別歧視言論，「影射我是同志」。針對王浩宇頻頻對時事發表評論，台北市長柯文哲15日僅笑稱，只有王浩宇還活著，就都能講話。





▲柯文哲出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

潘忠政14日凌晨在臉書PO出一張截圖，自己的臉書帳號被漆上紅底，名字下方還有一排紅字，標示「已限制帳號」，並說明「您的帳號目前受到多項限制」，突如其來帳號變動令潘忠政感到十分不解。畫面曝光後立即引起網友熱議，猜測是否受到網軍攻擊、惡意檢舉，而王浩宇則在臉書表示，「因為你分享性別歧視言論」、「影射我是同志」。

面對王浩宇時常對時事發表意見，甚至包括228「一日北高」行程都有諸多頻論，柯文哲15日出席「關渡碼頭周邊設施改善工程」開幕典禮時笑稱，「只要他還活著，他都還可以講話，這怎麼辦？哈哈哈！」

被問到社會上有不同聲音，能否理性討論？柯文哲認為，「很困難啦！」台灣社會一直沒有理性討論的空間，「反正1450實在太厲害，也沒辦法。」

至於藻礁公投議題，柯文哲表示，核四、藻礁都是大問題，公投最重要的是要討論，而不是投票，因為如果不知道來龍去脈，坦白講投票沒有意義；從核四到藻礁，都牽涉到台灣的能源政策，還有產業政策，這全部都要考量。

柯文哲重申，公投最重要的是討論，而不是投票，有時候看每天台灣的政治氛圍，每天都在講那些，「看了很煩！」這是一個科學問題。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）