侯友宜緊急趕往宜蘭　1930赴羅東博愛醫院慰問遊覽車傷者





▲遊覽車撞山釀5死。（圖／記者游芳男翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對16日發生載運42人的遊覽車於蘇花高發生重大車禍，當中是由新店復興里組團的旅行團，新北市長侯友宜下午與市府同仁開會時接獲消息後，急電宜蘭縣長林姿妙拜託全力搶救，並於6點出發前往羅東博愛醫院慰問傷者，約7點半前可抵達。

侯友宜在第一時間即致電宜蘭縣長林姿妙，拜託務必全力搶救傷患，也與消防局長黃德清隨時聯繫，掌握傷亡人數與現場狀況，市府團隊也出動前往協助處理。

目前新北市府民政局長柯慶忠、社會局副局長許秀能、新店區長朱思戎及課長已前往醫院慰問傷亡者，民政局及公所會全力協助里長後續事宜。

侯友宜接近7點時也於臉書上發文表示，「目前已知5名OHCA，其他傷患已陸續由救護車依序送往蘇澳榮民醫院、博愛醫院、聖母醫院及陽大附醫。救人第一，除了市府團隊已派出社會救助相關人員前往宜蘭，我也正趕往宜蘭醫院中」。

蘇花路廊（台9線）115K蘇澳段下午4時許發生一輛遊覽車撞上山壁，車禍發生後，包括蘇澳、南澳、觀音等消防分隊救災人車皆前往救援。該遊覽車連同駕駛共45人，目前已有5人失去生命跡象，宜蘭縣衛生局已啟動大量傷病患機制，陸續加派消防分隊與民間救護車前往。