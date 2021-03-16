遊覽車撞山6死！乘客「破洞噴出」躺水溝　當場死亡蓋白布

記者趙蔡州／綜合報導

舊蘇花115公里處16日下午發生嚴重事故，一輛遊覽車在舊蘇花115公里處撞上山壁，導致車身出現嚴重損壞，後半段也爆開一個大洞，因此有許多乘客從破洞中噴飛，甚至有人砸進水溝，現場畫面慘不忍睹。一名事故生還者表示，當下只感覺到車子一直撞一直撞，不確定遊覽車是否有剎車。

▲事故截至16日晚間7時已經有6人死亡。（圖／記者許力方翻攝）

發生車禍的是新店區復興里里民，復興里當天正在舉辦里民活動，眾人乘坐遊覽車前往花蓮2天1夜旅遊，預計16日下午經舊蘇花（台9線）準備北返，不料在行經台9線115K處、連續過彎的下坡路段時，遊覽車疑似剎車失靈，不慎撞上山壁，不過現場有留下長達47公尺的剎車痕，詳細事故原因待後續釐清。

救難人員趕到現場後發現，現場車殼碎片散落一地，不少受傷乘客在路旁倒一排，許多人身上滿是傷口及鮮血，現場45人全數送醫搶救，截至16日晚間8時已有6人死亡。有倖存者形容，事故發生時有人從破洞中噴出，直接被甩進一旁水溝，頭破血流當場沒有心跳呼吸，被救難人員蓋上白布。

▲有人從車體的破洞中噴出，直接甩進一旁水溝。（圖／記者游芳男翻攝）

肇事游姓駕駛事後表示，事故發生時他有踩剎車，但是剎車卻完全沒有反應，幾秒後就車子就撞上山壁了，看著車內大量旅客死傷，讓他在現場非常自責、不斷啜泣，一旁的隨車小姐看了不忍，一直安撫他，一直到送醫時，駕駛仍表示十分擔心，焦急追問醫護，「乘客怎麼了嗎？」。

一名林姓乘客表示，遊覽車在連續過彎時，車速非常快，過第3個彎的時候也很急，他就想說完了，接著就失控撞上山壁，一名倖存者則說，當時聽見「碰」一聲就撞山了，感受不到車子有剎車的跡象，還有一名倖存阿嬤表示，當下只感覺到車子一直撞一直撞，不確定遊覽車是否有剎車。