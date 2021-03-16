徐巧芯再回擊林穎孟：天然氣發電排氣管通你家　看誰比較先死？

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

重啟核四再備受外界討論，台北市議員徐巧芯15日表示，核廢料「可以放我家的話我OK」，使台北市議員林穎孟16日點名她與前總統馬英九、新北市長侯友宜等國民黨人士為「狂愛核四超人」，雙方就此槓上。徐巧芯16日下午受訪時強調，核廢料在合理、合法儲存下是相當安全的，有些反核人士動不動就愛說「核廢料放你家」，那她是否也能回擊「天然氣發電排氣管通你家」，看是誰比較先死。

林穎孟16日於臉書貼出「狂愛核四超人」圖片，只見上面放上自己的照片，一旁點名前總統馬英九、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜與台北市議員徐巧芯「死了都要愛？」質疑這4人面對嚴肅的國家安全、能源電力問題，端出的方案居然一個比一個更不負責任。

▲林穎孟批評徐巧芯是「狂愛核四超人」。（圖／翻攝自林穎孟臉書）

隨後，徐巧芯在臉書上回擊，先表示林穎孟的照片很可愛，接著詢問「不過妳助理勞資糾紛處理好了沒？還是妳是傳說中的勞運超人？」其實挺核反核各自有自己的論述，8月上街投票就是了，不過至少她不會一面說支持勞工權益，一面打壓助理，兩人就此為核廢料槓上。

林穎孟16日下午出面受訪，提及自己點名徐巧芯的原因，是因為徐巧芯在網路上說核廢料「可以放我家的話我OK」，徐巧芯作為負責任的政治人物，應召開地方說明會，讓不只是松山信義區的選民，還有周遭、也就是她自己的大安區選民表態是否支持核廢料放在松山信義，同時也要問一下想選台北市長的立委蔣萬安，支不支持核廢料放在北市這些區域。

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）

面對林穎孟說明點名理由，徐巧芯16日傍晚受訪時回擊，「這個很好笑！」很多反核人士動不動說「核廢料放你家OK不OK？」但是對她來講，核廢料在合理、合法儲存下是相當安全的，不論是核一、核二、核三或核四廠，都有建立相關廠區並做好防護措施，理當就是放在那裡。

徐巧芯說，「如果你要問我願不願意放在我家的話，那我也要問你說，你要燃煤跟天然氣發電，那可不可以每個天然氣發電排氣管通到你家？」一個人平均每天用電度是10度，「是核廢料放我家，我比較先死，還是天然氣跟煤氣的管線排到你家，你去吸廢氣，兩個矛盾對決來看看，看誰比較先死？」

徐巧芯表示，不過這種矛盾對決當然是不可能的事情，所以這根本是不值得討論的議題，但卻被亂噴一通，「你噴我，我當然噴回去啊！」以後誰再講核廢料放別人家，那就請先承諾，若要風電、太陽能、燃煤、燃氣，是不是這4個都放在大安文山區？這樣是否願意？然後在大安文山區蓋一個燃氣儲存槽？「你一定會覺得說『哪有這樣子的』，對啊，那你為何問那個笨問題？」

▲徐巧芯回擊林穎孟。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

徐巧芯指出，自己在選台北市議員時，區內就有開過辯論會，討論以核養綠的公投，自己態度一直都是一致的，認為台灣需要發電，需要負責任的能源政策，所以希望使用核能作為台灣基載電力，降低燃煤跟天然氣使用，讓碳排放有效減少，像她自己也是過敏兒，才不會因為發電關係造成更多身體不健康與困擾。

徐巧芯強調，核廢料其實是可以處理的，很多核能部分只要在安全科學檢測下，是可以使用的，且世界上很多國家都在使用核能，所以核能有像反核人士說得這麼不安全嗎？自己覺得從科學數據上看並不是這樣，所以才會在自己臉書上聲援目前現有的4個公投。

被問到林穎孟特別點名自己是否有政治選舉考量？徐巧芯說，自己不太曉得，不過有些人想好好發電，可是卻反核，然而核二卻仍在使用，發電量每天超過百分之百，佔台灣發電量百分之十七，卻還是用得很高興，「就像林穎孟口口聲聲說支持勞權，但是不斷剝削助理，勞資糾紛到現在還沒解釋清楚。」

「林穎孟口口聲聲說支持某項政策，但底下的作為完全背道而馳，這我不能接受。」徐巧芯認為，林穎孟應先把勞資糾紛說清楚，到底剝削員工了多少？為什麼助理、全辦公室被辭掉？這是台北市議會有史以來第一次，若交代不清楚，就先不要來吵核能不核能，「連助理都照顧不好，不曉得在公共議題上還能有什麼表現？」

最後，徐巧芯說，自己懶得理林穎孟，或許是民進黨未來不想禮讓選區，所以要蹭一點聲量、刷存在感，不過自己不會在討論公共事務時硬做一些梗圖、放自己的自拍照，「說死了都要愛，那我能不能說『你死了都要吸』？核能跟燃煤各自有各自優缺點，不能污名化核能，把核能講的一文不值。」

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