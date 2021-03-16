遭林穎孟點名挺核　徐巧芯嗆「假面甜心」：勞資糾紛處理好了？

▲林穎孟批評徐巧芯是「狂愛核四超人」。（圖／翻攝自林穎孟臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

針對核電議題，台北市議員林穎孟封同為市議員的徐巧芯等4人「狂愛核四超人」，批評面對嚴肅國家安全、能源電力問題，一個比一個不負責任。

對此，徐巧芯16日反酸林穎孟，「照片很可愛」，不過妳助理勞資糾紛處理好了沒？並嗆聲「至少自己不會一邊說自己好支持勞權，結果聘用的助理都說我是假面甜心。」

林穎孟今天在臉書批評，前總統馬英九、新北市長侯友宜、徐巧芯，以及資深媒體人趙少康等人。她聲稱，國民黨許多政治人物都不負責任，其中點名徐巧芯，稱她只相信部份擁核人士的說法，認為核廢料安全就可以放自己家，並指責「毫不考慮長期風險的徐巧芯，是徹底的不負責任」。

面對指控，徐巧芯在臉書重申自己是支持「以核養綠」，認為挺核、反核各自有自己的論述，8月上街投票就知曉結果。同時，反嗆林穎孟，至少自己不會一面說支持勞工權益、一面打壓助理，要求員工超時加班也沒加班費，不按時繳交員工的勞健保，不給七天假並在勞資協議期間資遣員工。

徐巧芯說，自己支持的立場就要勇於面對，她支持以核養綠、核能做為國家基載電力，會大聲說、大方面對，更會誠實交代自己的主張，這也是一個政治人物最基本應該做到的。

她暗諷林穎孟，千萬不要像某些小黨對於萊豬釋憲，既不敢支持又不敢反對，最終一群人偷偷落跑，狂酸「至少我不會一邊說自己好支持勞權，但結果我聘用的助理都說我是假面甜心。」