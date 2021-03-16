雙甜心對決！林穎孟為核廢料槓徐巧芯　再點名蔣萬安：支持放北市？

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

藻礁公投引發能源與環保爭議，也讓重啟核四議題再備受討論，面對選區為松山信義的台北市議員徐巧芯日前表示，核廢料「可以放我家的話我OK」，台北市議員林穎孟痛批，這是北市城市安全的問題，應嚴謹面對，負責任開地方說明會。

對於是否支持核四重啟，侯友宜13日受訪時提及，尊重人民選擇的公投結果，但核廢料才是新北市民最關心的，政府至今沒有處理，「核廢料到底還要放在新北多久？」而徐巧芯則於15日表示，願意把核廢料放自己家，「可以放我家的話我OK」，掀起網友熱烈討論。

事隔一日，林穎孟16日在臉書上直接點名前總統馬英九、侯友宜、中廣董事長趙少康與徐巧芯是「狂愛核四超人」，結果被徐巧芯隔空在臉書回嗆，「妳助理勞資糾紛處理好了沒？還是妳是傳說中的勞運超人？」

對此，林穎孟16日下午在台北市議會受訪時表示，徐巧芯15日說支持重啟核四、核廢料放她家，但現在必須面對國民黨內其他政治人物必須表態的壓力，同時也引起北市市民反對核廢料的壓力，希望徐巧芯能夠停住，「別讓巧芯變成玻璃心。」也盼徐巧芯能夠呼籲黨內的其他3名人士，分別為前新北市長朱立倫、侯友宜和台中市長盧秀燕，對支持核四做出表態，

林穎孟指出，徐巧芯作為負責任的政治人物，應召開地方說明會，讓不只是松山信義區的選民，還有周遭、也就是她自己的大安區選民表態是否支持核廢料放在松山信義，同時也要問一下想選台北市長的立委蔣萬安，支不支持核廢料放在北市這些區域。

被問到怎麼看徐巧芯在臉書上酸她過去的勞資糾紛？林穎孟說，徐巧芯可能過去沒太關心她，這些東西她都澄清過了，不要模糊焦點，還是把重點放在核廢料放她家這事情上，這是北市城市安全的問題，應嚴謹面對，負責任開地方說明會，讓周遭居民了解其主張，以及去問問蔣萬安是否支持這樣的政策。

關於國民黨對重啟核四的論述，林穎孟表示，重啟核四是10年前的議題，當時民眾有7成4反對重啟核四政策，不知道為什麼國民黨現在要老調重提，把此政策拿出來，這樣會造成北市市民或其他居民恐慌，希望國民黨別再做這種事。

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