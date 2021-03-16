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鄭運鵬批踩藻礁被打臉　葉毓蘭：傷敵不成自損八千

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、相關部會和環團考察桃園大潭藻礁，遭民進黨立委鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。陳玉珍貼出總統蔡英文2013年也踩藻礁的照片，國民黨立委林奕華也秀出現場照，幾位綠委以及經濟部次長曾文生也在場。對此，與會的國民黨立委葉毓蘭直言，傷敵不成，自損八千。

「是的，我去踩了藻礁」葉毓蘭16日在臉書表示，在環團老師與經濟部官員、中油同仁的帶領下，穿著膠底雨鞋，一步步的往那片泛著深淺紫紅色澤的藻區前進，尋找柴山多杯孔珊瑚的蹤跡，在此之前，跟這些多樣性豐富的藻礁沒太多認識，直到昨天，在環團、政府官員各說各話中，看到中研院生物多樣生研究中心主任秀出一張張美麗的珊瑚礁、蝦蛄照片，用科學證據告訴他們，大潭是世界上藻礁重要稀有棲地，有豐富的高生物多樣性，還有一級保育珊瑚，更重要的是，藻礁破壞可導致生態失衡。

▲▼鄭運鵬批評幾百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲鄭運鵬指控陳玉珍帶頭踩藻礁。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

葉毓蘭指出，身為中華民國的公民，也是設籍在桃園市的公民，必須對三接天然氣廠的藻礁公投關心表態，公投的四個項目其實都不是純粹的政治議題，也不是意識型態的鬥爭，而是對於食安、能源、還有公民權的行使，每個人都可以對議題有自己的看法，不一定要照各黨派宣傳的照單全收，如藻礁公投領銜人潘忠政引領的環團，看法就是「護藻礁」（反對三接）以及「反核能」，也有人是反對三接但是希望重啟核能，每個議題都可以有自己的看法，請仔細思考後再作決定。

▲▼陳玉珍批蔡英文也踩藻礁。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）

▲陳玉珍貼出蔡英文2013年也踩藻礁的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）

葉毓蘭提到，感謝陳玉珍在第一時間就安排觀塘工業區與三接天然氣接收站的考察行程，讓她能更進一步認識這個議題以及一睹藻礁的廬山真面目，不料考察行程剛結束，大家在返回台北的車程上時，鄭運鵬率先攻擊抹黑參加考察行程的委員在礁區踐踏藻礁，引用潘忠政考察前一天的說法，環團非常歡迎大家近距離地觀察藻礁，並用最親近的距離去瞭解她，意義非凡，昨天她也再三地跟導覽老師確認過，大家都穿著軟膠的雨鞋，踩在礁體上面沒問題，到了今天，甚至連經濟部長王美花都出來背書，只要有專業的人帶領，藻礁生態區是可以進去的。

葉毓蘭認為，鄭運鵬大概也沒想到，本想帶風向攻擊在野黨的一篇文章，卻被網友陸續挖出蔡英文跟民進黨委員也進入過礁區的照片打臉，真是傷敵不成，自損八千，弄巧成拙了，呼籲鄭運鵬，「桃園是您的選區，將來也有可能角逐桃園市長，青壯的你更有可能更上層樓，藻礁在桃園海岸線上存活了7600多年，現在正值危急存亡的關鍵時刻，不僅攸關桃園的生態環保，更與台灣的生態永續息息相關，希望您在高標準檢討在野黨委員考察行動的同時，能夠更深入去理解三接站究竟會對昨天那片美麗的海灘造成如何深遠的影響」。

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