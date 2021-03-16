斗南鎮商民聯手捐百萬消防衣　添雲林消防員第二套裝備

▲雲林縣斗南鎮昇樺食品、斗南鎮農會、京芫科技、久木營造有限公司、鍾惠琪女士及徐炳綜先生等6家機關、企業及個人，今日捐贈15套消防衣褲與空氣呼吸器。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮昇樺食品、斗南鎮農會、京芫科技、久木營造有限公司、鍾惠琪女士及徐炳綜先生等6家機關、企業及個人，今（16）日聯手捐贈總價值約新台幣103萬元、15套消防衣褲與空氣呼吸器給雲林縣消防局，有效提升斗南地區的救災戰力，由縣長張麗善代表受贈並回贈感謝狀。

雲林縣內消防人員原只有1套消防衣褲，以致於消防同仁於搶救災害後，因為需要隨時待命出勤而無法及時清洗，長久以來累積許多致癌物質於其中。近2年縣府團隊群策群力，為提供每位消防人員有第2套消防衣努力，截至2020年底共爭取到218套消防衣褲，完成外勤人員均2套消防衣配置。

雲林縣長張麗善表示，吳裕田董事長及李雪靜董事長因擔任義消顧問及參與婦宣隊，長期以來對消防體系特別瞭解，也感受到消防同仁對第二套裝備需求迫切性，因而發起捐助消防裝備活動，非常感謝吳董事長及李董事長的熱情及愛心，以及，並確保消防同仁的安全，希望透過幾位董事長拋磚引玉，讓更多企業了解並加入贊助行列。

雲林縣消防局指出，捐助消防衣及空氣呼吸器對第一線衝鋒陷陣的警消人員有很大幫助，未來縣府會持續尋求各界支持與贊助，希望讓義消人員也都能有完善的消防裝備，共同守護鄉親生命財產安全。另今年度也將編列500萬採購105套，讓義消也能汰舊換新。

▲消防衣褲單價約2.5萬元，氣瓶套組約43500元，今日獲捐消防器材各15套總價約103萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）





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