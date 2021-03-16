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雲林縣「中低收入戶使用納骨塔免費」　艱苦人條款再升級

▲雲林縣於2020年底各鄉鎮市已同步通過，中低收入戶全面比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），可免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣於2020年底各鄉鎮市已同步通過，中低收入戶全面比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），可免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為讓縣內的中低收入戶與低收入戶在困頓中能感受人間的溫暖及大愛，持續照顧中低收入戶及低入戶的鄉親，由縣府民政處研議協調各鄉（鎮、市）公所針對中低收入戶使用納骨塔之費用比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），跟低收入戶一樣免費的政策。

立法院2017年5月通過「殯葬管理條例」部分條文，低收入戶使用公立殯葬設施，如火葬場、靈骨塔等，免收使用管理相關費用，也被稱為艱苦人條款，社團法人雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮去年拜會雲林縣長張麗善，希望雲林縣轄公所能比照低收入戶，來修法通過中低收入戶免費使用納骨塔之優惠方案。

雲林縣縣長張麗善表示，非常感謝各公所、代表會關心、關懷中低收入戶的生活，能夠積極配合修法，讓他們能夠比照低收入戶免費使用納骨塔，為雲林縣鄉親盡一份心力，並感謝社團法人雲林縣夜市慈愛會長期以來捐助本縣無力殮葬鄉親，能夠讓他們有尊嚴的走完人生最後一哩路。雲縣府將中低收入戶納入免費優惠範圍，讓條款再升級。

▲雲林縣於2020年底各鄉鎮市已同步通過，中低收入戶全面比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），可免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣於2020年底各鄉鎮市已同步通過，中低收入戶全面比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），可免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社團法人雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，人生最後一哩路的火化、晉塔，對雲林人而言，火化費1具8000元、納骨塔位約2萬元，貧困者要一路好走並不那麼容易，尤其是雲林縣的納骨塔跟火化場的管理單位均是公所，非常感謝張麗善縣長能夠接下重擔，協調本縣20個鄉鎮順利通過中低收入戶跟低收入戶一樣能夠免費使用納骨塔的政策。

陳鴻榮強調，雲林縣政府全額補助低收及中低收入戶的火化費，雲林縣成為全國唯一低收、中低收入戶火化費用及納骨塔費用均能免費的縣市，希望未來其他縣市都能夠跟雲林一樣，中低收入戶也能夠免費。

▲雲林縣於2020年底各鄉鎮市已同步通過，中低收入戶全面比照低收入戶納入「殯葬管理條例第21條之1」（被稱艱苦人條款），可免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在社團法人雲林縣夜市慈愛會努力下，經縣府民政處協商推動雲林20個鄉、鎮、市公所全力配合於去年底前完成修正自治條例，讓設籍之雲林縣中低收入戶均能免費使用納骨塔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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關鍵字：

中低收入戶艱苦人條款雲林火化

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