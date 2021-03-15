0-6歲寄養兒每5名就有4位需接早期療育　雲林寄養爸媽根本超人

▲雲林多位「超人寄養爸媽」因應照顧寄養童成長積極努力持續學習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶寄養工作督導指出，目前有33戶寄養家庭，根據2020年統計寄養兒童及少年安置60人，而0-6歲有36人，經診斷確定「發展遲緩」、領有「身心障礙證明」者有高達近8成，顯示0-6歲寄養兒童中，每5名寄養兒童就有將近4位需接早期療育。雲林多位「超人寄養爸媽」因應照顧寄養童成長積極努力持續學習。

雲林縣府社會處長林文志說，「超人～寄養爸媽」什麼都懂，寄養童或因生理心理層出不窮的問題，更要積極學習與成長。而加入寄養工作的爸爸媽媽，因應不同年齡層生活照顧與教育，甚至兒童發展與特殊兒少知能照顧、兩性平等、性侵害/騷擾議題、分離議題、舒壓、夫妻團體乃至CRC兒童權利公約不斷學習。

雲林家扶莊芯雅社工說，邱垂昭、蘇怡君夫婦擔任寄養家庭8年，孩子臉上表達喜怒哀樂，但在疑似發展遲緩雷雷（化名）已近3歲，卻無表情吃沒動機玩也沒動機，只得多刺激孩子的發展，低張力寶寶需要觸覺刷來觸碰四肢、海綿牙刷刺激口腔，來引導感受外界刺激加強療育。寄養超人媽媽怡君日常生活引導孩子對周遭好奇與互動，說是簡單卻是困難重重，超人的時間、愛心與耐心持續陪伴。

▲寄養超人媽媽怡君日常生活引導孩子對周遭好奇與互動，說是簡單卻是困難重重，超人的時間、愛心與耐心持續陪伴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

還有一樣家扶寄養家庭擔任8年資歷，53歲黃慶運、陳敏雀寄養超人爸爸媽媽，照顧小亮（化名）9個月大，因受虐待而寄養安置，但卻常夜深大哭、尖叫，總要適時的抱緊安撫輕拍，又有時臉上迷濛、無表情，學習照顧特殊兒少中學習到，查覺孩子對食物渴望，運用此優勢來引導及刺激小亮表達與學習，如今已會帶微笑的說「謝謝」！堅持不放棄一點一滴這路雖艱難，但感謝有黃慶運與陳敏雀超人寄養爸爸媽媽陪同。



雲林家扶廖志文主任表示，看到超人寄養家庭邱垂昭、蘇怡君夫婦，打造專屬的早期療育跟著治療師學習觀察處置，還有黃慶運與陳敏雀夫婦，為照顧9個月的受虐兒從發展、療育、健康檢查到營養改善，一路走來用心學習與愛心照顧，就深怕寄養童成長環節中有所疏忽，盼寄養兒童能在愛的環境中成長。

社會處長林文志肯定雲林家扶寄養家庭如同超人照顧寄養童，「孩子的天真」是支持著寄養父母願意付出愛與耐心；雲林縣府邀請您來加入寄養工作行列05-6323-200雲林家扶中心寄養組，讓我們一起「看到孩子的成長與進步」。

▲社會處長林文志肯定雲林家扶寄養家庭如同超人照顧寄養童，「孩子的天真」是支持著寄養父母願意付出愛與耐心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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