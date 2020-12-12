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屏東家扶兒重逢寄養媽媽　感動擁抱：「我18歲，我終於回來了」

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▲▼屏東家扶中心的寄養兒與照顧她們2年的寄養家庭重逢。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶中心的寄養兒與照顧她們2年的寄養家庭重逢。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

兩位曾經接受屏東家扶寄養安置的女孩，透過寄養社工的聯繫，回到曾經照顧過她們兩年的寄養家庭，大女孩一踏進寄養家庭，環顧了寄養家庭客廳，說著「我18歲，我終於回來了」，兩姊妹緊緊抱著寄養媽媽王麗琴，感動和感恩的眼淚直流。

小珍、小娟(化名)因為家暴而在他們七歲和三歲時接受寄養安置，安置初期，兩姊妹很擔心媽媽還住在暴力父親的家，總是吵著要回家和媽媽在一起，想要保護媽媽，寄養父母林旭軒、王麗琴很不捨兩個小小年紀孩子承受著大人的問題。王麗琴陪著孩子畫卡片給媽媽，抒發對媽媽的思念，也鼓勵姊姊小珍，認真唸書，學會寫字就可寫信給媽媽。

孩子的媽媽在屏東家扶兒保社工的協助下，離開了暴力家庭獨力生活，在兩年內，如願地將兩姊妹接回自己照顧。孩子的媽媽今日與孩子也一起到寄養家庭，媽媽說：我想要親自謝謝寄養家庭，但一直都沒有機會，我放在心裡已經10年了…。媽媽掉著感恩的眼淚說，如果沒有家扶中心、沒有寄養家庭，就沒有現在的她們。

寄養爸媽林旭軒、王麗琴看到兩姊妹被媽媽照顧得很好，王麗琴說，所有照顧過的孩子，我最放心不下他們，因為媽媽是外配，舉目無親，今天看到他們都過得好，我終於放心了。姊姊小珍告訴寄養媽媽，她要像社工和寄養爸媽一樣幫助別人，所以她選擇護理系就讀，妹妹小娟則在國中的田徑隊發展她的長才。

寄養社工李佳瑤說，寄養爸媽林旭軒、王麗琴寄養服務14年，照顧過13名寄養童，已從寄養服務退休四年，心裡一直掛念著小珍、小娟，當李佳瑤得知王麗琴心中的掛念，憑著過去的資料再加上臉書的搜尋，終於找到兩名孩子，也促成了今日的令人動容的相聚。

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