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單身OL加入寄養家庭　許麗雅：雙胞胎讓全家活潑起來

▲今年36歲的許麗雅（左）目前未婚與家人同住，加入寄家目前照顧一對雙胞胎兄弟，讓全家人都活潑起來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年36歲的許麗雅（左）目前未婚與家人同住，加入寄家目前照顧一對雙胞胎兄弟，讓全家人都活潑起來。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與雲林家扶中心10日舉辦「110年度寄養家庭授證典禮活動」，縣長張麗善感謝寄養家庭在疫情期間更加守護寄養童，為33戶寄養家庭授證頒發聘書，其中最年輕36歲的許麗雅未婚，本身有社工背景加入寄養家庭行列1年多，1人加入全家服務，雙胞胎讓全家人都活潑起來。

照顧弱勢族群一直是雲林縣政府重要的政策，而寄養家庭就是照顧弱勢兒少的重要方式，因此，培植寄養家庭一直是縣府很重要的目標，2020年有3戶新的寄養家庭加入照顧的行列一同接受授證，今年共有33戶寄養家庭一同守護弱勢兒少。

今年36歲的許麗雅目前雖然未婚但有社工背景，有育幼院工作經歷，「希望親自教育孩子」因此加入寄家，目前照顧一對雙胞胎兄弟，與父母及家人同住，愛屋及烏一起照顧，許麗雅笑說，帶著孩子出門認識異性機會減少，不過孩子帶給家人的歡樂更多，全家做得很開心。

古坑桂村長黃煌儀與太太張燕玉加入寄養家庭13年來，總計已照顧過10多個孩子，前幾年照顧一對兄弟出養到美國，夫妻2人不捨哭了好幾天。他開玩笑說「哭掉了6公升眼淚！」至今夫妻倆仍相當思念，雖無法親自探望，但透過社工回傳照片，知道他們過得好就安心。

今日授證典禮在縣府親民大廳舉行，縣長張麗善、雲林家扶中心主委陳燦勳一起頒發聘書給每位寄養爸媽，孩子也一起出席，場面熱鬧溫馨，而出生在雲林縣麥寮鄉的「吹吹風餐飲」許志榮董事長，肯定及感謝寄養爸媽的付出，親自在授證典禮現場為寄養父母沖泡香醇的咖啡，並贈送咖啡禮盒寄養家庭，給予寄養家庭讚許與鼓勵。

縣政府社會處統計，去年全縣需要安置孩子有25人，因寄養家庭不夠，有的要送到外縣市安置，雲林張麗善除感謝寄養家庭爸媽們無私的愛，也呼籲年齡在25至55歲，有育兒經驗、穩定居所的民眾一起加入寄養家庭行列，有意願者洽詢社會處社工科05-5522608或雲林家扶中心05-6323200。

▲今年36歲的許麗雅（左）目前未婚與家人同住，加入寄家目前照顧一對雙胞胎兄弟，讓全家人都活潑起來。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑桂村長黃煌儀與太太張燕玉加入寄養家庭13年來，總計已照顧過10多個孩子。（圖／記者蔡佩旻攝）

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