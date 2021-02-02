綠能農電業者捐250萬禮盒　贈家扶親子體驗一日遊

▲晁陽綠能園區董事長邱信富於捐贈現場邀請副縣長謝淑亞、王愍迪董事長、陳燦勳主委製作菇貓手捲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

晁陽綠能園區與微電能源共同發起「挺安心助家扶」善舉，捐贈「挺安心禮盒」、「SPF生命活蛋」給雲林家扶，並邀請弱勢家庭體驗「綠光尋寶黃金活蛋捲一日遊」。

微電能源董事長王愍迪出資250萬元向晁陽綠能園區採購「SPF生命活蛋共4000盒、挺安心禮盒1000份」，贈予雲林家扶，在新的一年能獲贈美味健康的安心食品，還有500份的綠光尋寶黃金活蛋捲一日遊，盼創造「農電共榮、帶動公益」經濟與社福共存效益。

▲晁陽綠能園區董事長邱信富於捐贈現場邀請副縣長謝淑亞、王愍迪董事長現場樂逗蟋蟀，緊張刺激氣氛加油聲與歡笑聲讓雲林農家童趣時光再現。 （圖／記者蔡佩旻攝）

晁陽綠能園區，有採摘農作物蔬菜、有製作過貓手捲還有珊瑚菇、認識蟋蟀的生態，在綠色大草皮上盡情翻滾，坐在池畔吃菇貓水餃或紅藜鮮蔬包賞落羽松，把這堅持純淨、營養、健康送給雲林家扶親子們，更規劃綠光一日遊讓家扶孩子們瞭解環境永續與農電共容的落實，給下一代在最安全的環境中成長。

微電能源董事長王愍迪特別提出永續能源到永續引擎的創新概念，認為綠能可為台灣帶來長遠發展的契機，提供台灣國際級企業遵循RE100聯盟的永續規範，更可將光電計畫結合有理念的社福機構，化為推動地方社群與發展的永續引擎，這便是企業的社會責任。此外，微電今年亦率先響應政府政策，在各地推動產業共生計畫，更跨領域結合各項產業，讓綠能不只是政策，未來更能成為創新商業模式。

「晁陽、微電農電共榮、挺安心助家扶」將挺安心禮盒、SPF生命活蛋、黃金活蛋捲與綠光尋寶等捐贈雲林家扶，由家扶陳燦勳主委代表授贈，晁陽綠能園區董事長邱信富於捐贈現場邀請副縣長謝淑亞、王愍迪董事長、陳燦勳主委製作菇貓手捲，也來場樂逗蟋蟀，緊張刺激氣氛加油聲與歡笑聲讓雲林農家童趣時光再現。

▲「晁陽、微電農電共榮、挺安心助家扶」將挺安心禮盒、SPF生命活蛋、黃金活蛋捲與綠光尋寶等捐贈雲林家扶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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