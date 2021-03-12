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雲林台西施作風電暴力不斷！被迫3度停工　德達能源將提告村民

▲昨天台西鄕五港村風電工地突有村民前往工地要求停工，潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，遭動手拉扯抓傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德能源集團雲林辦公室執行長潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，在一陣咆哮後，即拳頭相向、動手拉扯，被現場的人拉開後，才未發生進一步衝突。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

德達能源集團在雲林沿海施作風電，近日頻頻發生村民抗爭，昨（11）日發生達德雲林辦公室執行長潘正綱在工地被村民拉扯事件，雙方於今（12）日下午召開協調會仍然沒有具體結論。遭村民施暴受傷的潘正綱除譴責暴力並將檢具傷單向警方對動手村民提告。

據了解，達德能源集團雲林辦公室執行長潘正綱，昨天上午在雲林縣台西鄕五港村風電工地，督導K38風機的施工進度，突然出多位村民到工地要求停工，潘正綱向村民說明未獲公司指示，無法任意停工，因而引起村民不滿，在一陣咆哮後，即拳頭相向，動手拉扯，被現場的人拉開後，才未發生進一步衝突。

▲昨天台西鄕五港村風電工地突有村民前往工地要求停工，潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，遭動手拉扯抓傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨天台西鄕五港村風電工地突有村民前往工地要求停工，潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，遭動手拉扯抓傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

潘正綱說明，K38風機工程是合法取得建造許可證，由於村民有不同意見，該風機工程也被迫三度停工，為讓工程能順利進行，也持續與村民溝通，並對工地周邊養殖戶給予補償，但仍有村民持續抗爭阻撓工程。

今日下午達德公司仍依原定的協調會，與村民進行溝通。村民主要訴求仍要求風電必須距離村落1500公尺以上，確保他們健康。今天協調會上達德公司向村民說明，目前我國規定只須250公尺，他們是按國家標準去做的。但村民無法接受，故協調會最後未有具體結論。

協調會結束後潘正綱表示，他因工程來雲林也有一段時間，了解當地民眾的需求，也認為多數民眾是理性，甚至支持國家綠能政策，公司也盡力配合滿足地方民眾的需求，但對部分民眾的暴力行為，他無法接受，將對施暴的村民提出控告，也籲請警方能協助維護工程人員的安全。

▲昨天台西鄕五港村風電工地突有村民前往工地要求停工，潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，遭動手拉扯抓傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨天台西鄕五港村風電工地突有村民前往工地要求停工，潘正綱向村民說明無法任意停工，引起村民不滿，遭動手拉扯抓傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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