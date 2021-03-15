蔡英文政府4招反制藻礁公投？　民進黨駁：臆測想像平添對立

▲民進黨發言人周江杰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有關媒體指稱，民進黨為反制藻礁公投，祭出4招拆彈，民進黨發言人周江杰15日表示，內容多為臆測想像，說法不是事實，徒然平添對立，無助於公共議題的討論。

面對藻礁公投連署，媒體報導指稱，民進黨研議祭出4招反制，包括：在臉書、Line群組等網路社群，號召不同立場的環保團體發聲，並把藻礁與擁核劃上等號，也質疑發起人潘忠政等。

對此，周江杰表示，民進黨對於天然氣三接站工程及藻礁公投立場不變，如黨主席蔡英文日前於中常會中裁示，能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。

周江杰指出，媒體報導中所謂民進黨在藻礁議題上為提高網路聲量搶制空權，在臉書、line群組等網路社群，號召不同立場的環保團體發聲、將護藻礁與擁核畫上等號云云，這樣的說法是本末倒置。

他分析，因為藻礁議題成為民眾關心的議題，網路討論聲量自然升高，民進黨作為執政黨，行政部門相關主管機關也應本於職責透過各種通路回應社會大眾關心的議題。公投議題為因，網路聲量則為果，不應本末倒置，把網路聲量倒果為因。

此外，由於藻礁議題牽涉天然氣第三接受站興建問題，其勢必與整體能源轉型政策連結，周江杰說，加上上週311東日本大地震十周年，當年福島核災影響世人深遠，也自然讓社會大眾關心非核相關議題的發展，尤其有許多反核團體更是自主發聲，關心非核家園的目標。

周江杰強調，上週三蔡英文公開呼籲，請大家不要相互攻擊、不要相互傷害，抱持理性，努力溝通，我們一定可以共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關；而行政院長蘇貞昌多次呼籲不要互相攻訐、行政單位持續更多溝通。

他認為，媒體指控民進黨質疑公投發起人之人格及意圖等說法更是污衊；相反的，相關行政部門更是針對網路上許多錯假訊息進行澄清，也避免各方以訛傳訛，這樣的說法不是事實，更徒然平添對立，無助於公共議題的討論。