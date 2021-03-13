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馬英九要重啟核四　民進黨反嗆：願意把核廢料放文山？

▲▼二二八事件74周年紀念會,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九近來主張重啟核四。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九13日重申「以核養綠」主張，並抨擊民進黨能源轉型政策。對此，民進黨反擊，馬前總統自己任內不努力發展綠能，如今民進黨政府努力推動能源轉型，還出來說這種話刷存在感嗎？難道他願意把核廢料儲存場設在台北市文山區嗎？

民進黨發言人簡舒培指出，今年是311福島核災10週年，當大家都在反思核電可能帶來的災害與問題時，卻看到馬英九跟國民黨只會批評台灣的能源轉型政策，甚至還提出重啟核四。

「馬英九在總統任內，因為福島核災發生後，引發台灣反核民意高漲，以及無法處理核廢料的壓力，所以，在2014年宣布將核四封存。」簡舒培表示，馬英九現在竟然說要重啟核四，是「暗頭食西瓜，半暝仔反症」嗎？證明國民黨這一連串在公投議題上的操作，就是為了重啟核四鋪路。

簡舒培說，根據民進黨最新的民調，有超過7成以上的台灣人民支持台灣目前的能源轉型，更有高達8成以上的國人支持用綠電取代核電，加上台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查，也一一被確認，有超過7成的人不支持核四廠在耐震係數不足下重啟。

簡舒培直言，在核四不安全、潛在風險不斷增加，以及核廢料沒有最終解決方案下，任何人提出核四重啟就是不負責任。

簡舒培強調，請國民黨先向台灣人民說清楚，馬英九主張要重啟核四，是不是江啟臣主席跟國民黨全黨也都支持重啟危險核四？根據民進黨該民調顯示，84.4％的台灣民眾贊成「重啟核四之前，應該先解決核廢料存放問題」。

「請馬英九前總統先回答，你願意把核廢料儲存場設在台北市文山區嗎？請問江啟臣主席，你願意把核廢料儲存場設在台中嗎？」簡舒培表示，請國民黨負責任回應能源議題，不要只會一味反對能源轉型，卻始終提不出完整的能源政策，只想重啟危險核四。

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關鍵字：

民進黨馬英九核四公投

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