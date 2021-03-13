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王定宇掀跟拍風暴　徵信業者曝：民進黨內部「還有17個未爆彈」

▲▼立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇爆出與同黨發言人顏若芳同居疑雲，事發至今兩人僅在第一時間聲明「房東與房客」關係，尚未親自露面對外回應，而被跟拍內幕更是眾說紛紜。對此，有徵信業者在政論節目中爆料，指現在不只王定宇被跟拍，「民進黨還有17個未爆彈」。

徵信業者「砲哥」12日在政論節目《國民大會》中爆料，民進黨現在不只王定宇被跟拍，「還有17個未爆彈」， 包括代表、候選人，有的已經拍到，有的還是現在進行式，他也提醒民進黨的政治人物，要注意身旁一些奇怪的動向。

砲哥也透露，其實不只一組人馬在跟拍王定宇，甚至為了掌握更詳細的行蹤，安裝GPS在王定宇的車上，結果有2組業者在更換GPS電池時不小心撞見彼此，最後乾脆共用同一個GPS。

對於王定宇被跟拍的手法，主持人質疑跟副總統賴清德當時要參與黨內總統初選時，也被拍到進出台北跟台南的辦公室，手法非常相像，砲哥表示，手法如出一轍，且當時的業者因為跟拍賴清德賺了100多萬，而他研判這次跟拍王定宇，業者獲利應該超過百萬，「不然沒人敢接，後面可能還有更多的未爆彈」。

另外，王定宇日前反擊財產申報複製貼上的問題，聲稱是監察院誤植資料，但事後卻被監察院打臉，廉政專刊刊登的王定宇109年財產資料，是王定宇109年12月10日申報的資料刊載，並沒有誤植。

國民黨台北市議員游淑慧表示，以她過去的經驗，若財產申報有誤，監察院不會打電話告知你，會直接發文要求你解釋，不可能打電話告知你，認為監察院對待王定宇的態度有所差別。

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