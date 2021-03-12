北京出手改革香港選制　民進黨轟中共踐踏民主：破壞一國兩制

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）



記者邱茀濱／綜合報導

北京昨（12）日以「2895票贊成、0票反對、1票棄權」之壓倒性票數改革香港選舉制度。對此，民進黨今（12）日表達最嚴厲譴責與不滿，砲轟中共政府不僅踐踏香港民主，更徹底毀壞「一國兩制」，並呼籲北京懸崖勒馬，放棄無止盡打壓香港。

民進黨晚間發聲明說，中國人大恣意修改香港選舉制度，不僅踐踏香港民主人權，更讓香港所謂「一國兩制」徹底被毀壞，同時也凸顯中共政權毫無實踐其對港人與國際承諾的意願，明目張膽將這些承諾視如無物，「如此極權霸道的行徑，既無法贏得國際社會尊敬，更非一個負責任的國家該有的作為。」

聲明指出，中共政府片面毀棄對港人的承諾、剝奪港人治港與一國兩制的作為，近年來已激起港人的嚴重反彈，包括2014年雨傘運動、2019年反送中運動及2020年反國安法抗爭等。國際社會包含台灣在內都表達嚴正的抗議。

民進黨認為，中共政府的片面作為，終將造成香港人民極大的反彈與國際社會最嚴厲的譴責，也贏得不了民心支持；呼籲北京懸崖勒馬，放棄對香港的無止盡打壓，並還予香港人民應有的民主、自由、人權與基本尊嚴。

「民主普選是香港人民的真正訴求與心聲，所謂「愛國者治港」的人民大會式的極權制度，不應強加在香港人民身上。」民進黨說，朝野政黨應堅定捍衛台灣國家主權與民主自由，並呼籲朝野共同摒棄中共的「九二共識一國兩制」主張。最後也呼籲國人持續關注香港。

另外，民進黨發言人謝佩芬今天也說，中國片面破壞對於香港一國兩制的承諾，還透過制度上破壞香港很活躍的民主活動，讓香港民主自由法治蕩然無存，民進黨對此表達譴責與遺憾。

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