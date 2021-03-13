王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委王定宇、發言人顏若芳爆出同居情，引發各界討論。事發至今，2人皆未在媒體前公開露面，王定宇處理選民服務、出席協會等也盡量與媒體錯開時間，顏若芳則採取線上辦公未進黨辦公室，全力保持低調冷卻緋聞熱度。據了解，黨內高層非常重視此次風波，在新聞出刊前就介入進行危機處理，事後也每天緊盯進度、協助研判輿論發展，力求風波不會過度延燒。

據了解，主要是王定宇、顏若芳二人並未被媒體捕捉到在公開場合有逾矩行為，僅是同框、同車等，因此黨內決定在應對上冷處理，先是要求2人盡量避免在媒體鏡頭前曝光，讓媒體只能在已獲知的訊息中打轉，避免再有新的「素材」被操作。

同時，王定宇、顏若芳從頭到尾都強調沒有不可告人的關係，2人也口徑一致，因此將這次風波定調為房東房客的租屋關係，儘管第一時間的聲明仍有瑕疵與可議空間，也被對手網軍攻訐、揶揄，但外界終究沒有明確事證，相關人士研判，時間久了自然會還給兩人清白。

黨內角力 2022市長布局提前開打

這次風波同時也燒出黨內政治陰謀論，王定宇向來反中形象清晰，口才佳、談吐又接地氣，基層議員出身的他，更是善於和選民互動，首次轉戰立委就繳出全國最高票成績單，在基層受歡迎的程度可見一斑。但這樣的高人氣，也讓黨內不少人眼紅，一直以來都有意要更上一層參選市長的王定宇，無形間樹敵不少。

以三立董座林崑海為首組成的「海派」，才在近期轉型為「湧言會」不久，去年更組織化地成立7人決策小組，由王定宇擔任召集人，成員包括顏若芳、立委趙天麟、林楚茵、新北市黨部主委何博文、台北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪等，就組織布局、議題發動進行有系統的發展。在坐擁強大媒體資源下，「湧言會」已然是民進黨內實力堅強的新興派系之一。

此次王定宇和顏若芳中箭，可說是中傷積極發展中的「湧言會」，民進黨內派系惡鬥的傳聞不脛而走，再加上近來台南市長黃偉哲飽受治安問題所苦，治理狀況也不如過去順利，此時先拉下王定宇，布局已久、正國會系統的陳亭妃就更有機會。

另外，也不無可能是在替黃偉哲清理對手，聲量高、廣獲基層支持的王定宇，確實是黃在檯面上最強勁的對手；儘管民進黨素來有「連任優先」的傳統，但若表現不佳或是黨內有更高支持度的政治新星，也不無「換將」的可能，端視黨內派系角力而定，也因為這些可能的選舉因素，都讓這次的風波蒙上濃濃的陰謀論。