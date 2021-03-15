龜山島8景「龜島磺煙」沉寂17年重現　「牛奶海」更美了

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭龜山島8景之一位於龜首附近海域的「龜島磺煙」，磺煙噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，沉寂17年在14日重現江湖，並讓「牛奶海」更美了，賞鯨遊客能一見奇景驚呼說太幸運了。賞鯨解說員簡逢均表示，上次看見磺煙是2004年，距今已17年，他也只看過2次。

▲▼龜山島8景之一的龜首「龜島磺煙」（紅圈處），過去因龜首土石崩塌，磺煙噴氣孔被堵住17年，但在14日重現江湖。（圖／張展維提供，下同）

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宜蘭龜山島8景是包含「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」及「眼鏡洞」、「海底溫泉」。其中，17年前「龜島磺煙」噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，消失了17年，並在14日重現江湖，14日被頭城漁會解說員張展維拍下珍貴畫面。

▲龜島磺煙重現江湖，也讓「牛奶海」更美了。（圖／簡逢均提供）

資深賞鯨解說員簡逢均表示，近期可能是因為地震，磺煙噴氣口被震裂，讓磺煙奇景再度與大家見面，同時磺煙也讓「牛奶海」，轉成明顯的乳白色，讓遊客直呼更美了。

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