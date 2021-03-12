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社會 社會焦點 保障人權

國光客運賽車畫面曝！走右轉引道急左切衝路肩「趕載學生」網驚噴尿

記者游芳男／宜蘭報導

11日下午近5時許，下班車流量大的宜蘭市中山路一段，竟出現空車國光客運當賽車開的景象！這輛要前往蘭陽女中載學生的國光客運，先走中山路右轉縣民大道引道後，在路口又急左切入中山路再衝路肩行駛，一連三次違規行駛，經查，35歲游姓司機因有班車遲到、過站不停的前科，這次將被開除。

▲▼空車國光客運宜蘭市中山路一段走右轉專用道後，在縣民大道路口違規左轉中山路一段竟行駛路側。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

▲▼空車國光客運宜蘭市中山路一段走右轉專用道後，在縣民大道路口違規左轉中山路一段竟行駛路側。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

宜縣警局交通隊表示，這輛客運未依標線行駛將裁罰600元、右線超車裁罰1800元、未打方向燈裁罰1200元。宜縣府交通處表示，將調查是否構成危險駕駛等。

網友在《宜蘭知識＋》抗議：「這位運將⋯你的開法真的很特別歐，害我尿閃了兩滴」，11日下午近4時56分許，行經宜蘭市中山路一段時，前方國光客運走右轉縣民大道的引道後，竟在路口又切回原車道，因前方有車潮，這輛客運竟急駛路側，讓人傻眼。

▲▼空車國光客運宜蘭市中山路一段走右轉專用道後，在縣民大道路口違規左轉中山路一段竟行駛路側。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

▲▼空車國光客運宜蘭市中山路一段走右轉專用道後，在縣民大道路口違規左轉中山路一段竟行駛路側。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

國光客運羅東站長白文玲表示，35歲游姓司機在公司服務2年多，因有班車遲到、過站不停的「前科」，且被停駛過一段時，後來司機求情不再犯，才繼續載客服務，沒想到這次又犯違規行駛，公司將召開人評會研議開除游姓司機。

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