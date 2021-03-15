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社會 社會焦點 保障人權

快訊／館長槍擊案「幕後金主」落網！供槍手安家費…檢偵訊中

記者陳羿妏、陳以昇／新北報導

新北市林口區去年8月發生的館長槍擊案出現重大進展！新北市刑大今（15日）於三重循線逮到竹聯幫寶和會劉姓組長，經查，劉嫌涉嫌提供槍手安家費用，並擔任寶和會的幕後金主，目前劉嫌正在接受偵訊當中，至於詳細狀況，仍待調查釐清。

▲▼館長槍擊案最新進展，幕後金主竹聯幫寶和會劉姓組長遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲館長槍擊案最新進展，「幕後金主」竹聯幫寶和會劉姓組長遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（資料照／記者游宗樺攝）

新北市刑大表示，偵辦館長槍擊案期間，連續三波拘提竹聯幫寶和會不法分子，並同時掃蕩寶和會圍事據點等堂口，其中重要成員寶和會劉姓組長去年於警方第一波掃蕩逃亡，至今已5個月時間，案經專案小組追緝，今（15日）凌晨於三重一處民宅將劉嫌拘提到案，而劉嫌落網後，警方於其身上搜出本人護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件，全案訊問後，移送新北地檢署偵辦。

▲館長槍擊案移送畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

 ▲劉嫌移送畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，劉嫌係竹聯幫寶和會組長，平日負責酒店圍事，專案小組追查館長槍擊案時，查出劉嫌涉嫌與寶和會大哥施俊吉（在押）等人共同犯下謝姓被害人（紅景天吸金案）擄人勒贖及陳姓被害人恐嚇取財案，另發現寶和會涉嫌幾起槍擊案，而槍手安家費用疑由劉嫌挪用圍事酒店營收支付。

▲▼館長槍擊案最新進展，幕後金主竹聯幫寶和會劉姓組長遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉嫌日前於某酒店內恐嚇陳姓被害人及堵人畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外，追捕過程中，劉嫌為規避警方查緝，逃亡期間極其小心，經常更換藏匿處所，足不出戶，偶爾需外出也倚賴他人接應方敢出門，且劉嫌隨身攜帶本人護照、台胞證、廈門銀行金融卡等重要證件，警方認為，劉嫌此舉不排除準備隨時逃往對岸藏匿，至於詳細案情，仍待調查釐清。

案發當時寶和會買兇事件價碼也隨之曝光，據悉，施俊吉2018年7月間曾以500萬元酬勞，指示槍手對台北市剩餘土方資源處理商業同業公會王姓前理事長開槍殺人，所幸對方僅右小腿遭子彈貫穿，並無造成死亡，而槍手在完成任務後，負責策畫的施俊吉則從中抽取100萬元。此外，施俊吉又在隔年的6月中旬，再度以70萬元酬勞買兇，待槍手入獄後，則每月交付3萬元安家費給幫兇家屬。

不過，令人訝異的是，館長槍擊案竟是寶和會買兇殺人案件中，價碼最低的一案，僅25萬元就買通槍手劉丞浩朝館長開槍，然而，誇張的是因劉丞浩在外積欠多筆債務，任務完成後，25萬元全進了債主口袋，劉丞浩一毛也沒拿到。

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