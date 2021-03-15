IKEA敦北店將熄燈　這2縣市網友「洗板粉專」求進駐：等得心累

記者蔡儀潔／綜合報導

台北IKEA敦北店宣布4月26日停止營業，正式走入歷史。消息傳出後，不少民眾湧入其粉專表示不捨，不過除了回憶之外，台南和新竹的網友紛紛洗板，爭取能夠到這兩地設點，「我們台南每一塊空地都是為了IKEA做準備」。

▲IKEA敦北店。（圖／IKEA提供）

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IKEA昨（14）日在官方粉絲團投下震撼消息，表示全台歷史最久的分店「IKEA敦北店」，將在4月26日正式走入歷史，「誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧！」

消息公布後的1小時，IKEA的粉專在就湧入上萬網友表達不捨，截至15日上午已有2.3萬人按讚，還有超過4000則留言。

▲IKEA粉專的留言。（圖／翻攝自臉書）

除了回憶外，許多民眾留言表示希望IKEA進駐自己所在的縣市，其中以台南和新竹最多，「我們台南每一塊空地都是為了ikea做準備」、「台南人等IKEA等得心很累」、「來台南就不會收了，快來」、「台南不等星不等月、只等IKEA」、「從敦北借小貨車自運到台南，到現在在台南已變都市傳說，到底什麼時候要來開啦」。

新竹民眾也不甘示弱，紛紛表示，「推新竹市！！！」、「新竹到底要不要開啊？ 竹北提貨店真的不夠啦」、「新竹需要一間！蓋哪都可以」、「新竹市歡迎來設點」、「期待新竹來一家吧」。其中一條「新竹先 台南必須後面」的留言吸引117人按讚。