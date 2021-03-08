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老船長說話了！永裕興10船員神秘失蹤　駕駛艙慘況曝「2種可能」

▲▼蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」遭巨浪襲擊毀損嚴重，救生艇也不見（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」遭巨浪襲擊毀損嚴重，救生艇也不見（下圖紅圈處）。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，去年（2020）12月30日時傳出失聯，船上10名船員至今下落不明，海上漂流2個多月於8日下午1時15分被拖帶回蘇澳港碼頭，但船員人間蒸發成謎，蘇澳漁業界資深船長們認為，最有可能是當時船上多數人在舺舨捕撈作業，遭接連數層樓高的颱風級大浪打落海中，其餘船員後來搭救生艇逃生也被大浪打翻。

▲▼蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」遭巨浪襲擊毀損嚴重，救生艇也不見（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「永裕興18號」李姓台籍船長及9名印尼漁工，在中途島海域神秘失蹤！「永」船漂流68天，經友船5次拖帶斷纜波折，8日被拖返回蘇澳漁港，檢警登船採啟動證解謎，但還是不見人影。

「永」船駕艙及通訊設備毀損疑遭大浪毀損嚴重，且機艙積水，救生艇也不見，船上10人宛如人間蒸發，蘇澳漁業界資深船長們認為，以船駕駛艙幾近被擊毀的現狀來研判，最有可能是當時船上多數人在舺舨捕撈作業，不料遭接連數層樓高的颱風級大浪打落海中，其餘未落海的船員，因後來數天海象仍極差，加上船上發電機故障，無法製造淡水，未落海的船員們後來搭救生艇逃生後，救生艇在海上也不幸被大浪打翻。

▲▼蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」遭巨浪襲擊毀損嚴重，救生艇也不見（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」遭巨浪襲擊毀損嚴重，救生艇也不見（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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