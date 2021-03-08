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5歲女被虐昏迷！竟是無牌保母夫妻串通　母淚崩「惡魔下地獄」

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲宜蘭滿身新舊傷受虐女童昏迷指數6，生母獲知保母夫妻惡行淚崩認為對方應下地獄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一5歲女童被無牌保母夫妻凌虐遍體新舊傷，5日女童腦部受重創送醫搶救，但仍昏迷指數6，獲知保母串通教訓女兒施虐，讓生母淚崩痛罵「凶殘惡魔應下地獄！」

5日深夜，宜蘭一名滿身新舊傷的5歲口吐白沫陷昏迷女童，被曾姓保母的許姓丈夫緊急送醫，羅東聖母醫院搶救，施以右腦血塊取出、左腦引流出血水等手術，將女童從鬼門關拉回，但女童昏迷指數6，令醫護人員不捨。涉虐保母夫妻倆人是被收押禁見。

在外縣市工作的女童母親獲知趕回，在警局時，她被告知保母夫妻還互通聯當女兒不乖時，就打不易發現部分，甚至也不給飯吃且兩夫妻也一度互通，若她要回來看女兒時，就以要女兒到外縣市旅遊為由讓她見不到愛女。

單親的女童生母想起每月是付2萬多元托育費，得知對方拿錢還下手這麼凶殘一時淚崩，，認為對方簡直是惡魔太凶殘應下地獄。

經了解，女童是在一月間被交曾姓保母夫妻白天照料，2月初，單親的女童母親因要到外縣市工作，雙方談妥保母費，才由保母夫妻全天候照料。女童母親在外工作，無法常返鄉看孩子，沒想托育不到1個月，女童竟然出事。

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