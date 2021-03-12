小英讚望海巷景觀橋　360度無敵山海美景...基隆未來打卡熱點

▲基隆市長林右昌12日陪同蔡英文總統視察「望海巷海灣串聯計畫工程」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌12日陪同蔡英文總統視察「望海巷海灣串聯計畫工程」親自走過景觀橋；蔡英文說，這座景觀橋將銜接新北、基隆自行車道，加上濱海360度無敵山海美景盡收眼底，在山海美景的襯托之下，相信未來絕對會成為基隆熱門打卡景點。

蔡英文說，林右昌擔任基隆市長以來，基隆市有很大的改變，林右昌有城市規劃的專業，他有系統有遠見的規劃，基隆的改變大家都能感受的到。基隆需要的建設，中央都積極的支持。

▲蔡英文總統表示，「望海巷景觀橋」相信未來絕對會成為基隆熱門打卡景點。

蔡英文特別強調，「望海巷漁港友善人行暨景觀跨橋工程」就是由前瞻計畫5500萬元支持，要謝謝立法委員蔡適應在立法院捍衛前瞻計畫的預算，才能夠順利推動。

基隆市政府產業發展處推動望海巷海灣串聯計畫，打造「望海藍帶鐵馬道」。前段自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，長約140公尺自行車道以「外掛」方式施工。後段八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心，是長約250公尺平面自行車道，都在2019年3月間開放使用。

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