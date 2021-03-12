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「盼基隆雨神同行」林右昌歐兜邁南北縱走700km　小英簽名加持

▲蔡英文簽名「加持」助力 林右昌騎機車「台灣南北縱走切西瓜」700公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文簽名加持助力，林右昌騎機車「南北縱走切西瓜」700km。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌12日陪同蔡英文總統視察「望海巷海灣串聯計畫工程」，並向蔡總統報告他受邀挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，蔡總統特別在他的座車上簽名「加持」，祝福此行順利成功，祈求如同林市長所說，把基隆的雨水帶到中南部、解除旱象。

林右昌說，在偉士牌車友的熱情邀約之下，他在晚間即將挑戰時下大學生很夯的「台灣切西瓜24小時不斷電」行程，晚上從基隆出發前往墾丁，這趟路程的距離超過700公里，行經道路的海拔高低差將近3千公尺，溫差距也將近30度。

▲蔡英文簽名「加持」助力 林右昌騎機車「台灣南北縱走切西瓜」700公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文在座車簽名「加持」助力。

林右昌表示，這趟行程除了要宣傳9月及10月將在基隆登場的偉士牌大會師以及城市博覽會兩大盛事，邀請全台灣的民眾來到基隆，也希望把基隆的雨水帶到中南部，幫助解除旱象。

蔡英文表示，林市長晚上就要挑戰「台灣切西瓜24小時不斷電」行程，從基隆出發前往墾丁，希望能像林市長所說，把基隆的雨水帶到中南部，這項使命非常重要，祝福林市長此行圓滿順利，從台灣頭到台灣尾，讓更多人看見基隆。蔡總統及林市長等一行人隨後亦到天顯宮參拜，祈求天降甘霖，雨祐台灣。

▲蔡英文簽名「加持」助力 林右昌騎機車「台灣南北縱走切西瓜」700公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文簽名「加持」助力 林右昌騎機車「台灣南北縱走切西瓜」700公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

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