東港高中營養午餐中毒擴大！164人就醫　潘孟安：餐廳立即停業

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

針對東港高中發生學生疑似營養午餐集體食物中毒案，屏東縣政府12日接獲學校、醫院通報後，立即啟動應變措施，已緊急要求學校供膳場所停業及全面消毒；縣長潘孟安除指示教育局立刻派員探視、慰問就診學生，提供必要協助，並要求衛生局儘速查明原因，若調查結果證實為食物中毒，將對供膳業者提出懲處。

東港高中學生11日放學後陸續有學生出現嘔吐、腹痛、拉肚子等症狀，經家長緊急送醫，經統計，迄12日中午止，就醫人數共有164人，目前己有121位出院，6人住院，另37人還在輔英、安泰2家醫院留院觀察中。

屏東縣政府表示，衛生局及教育處接獲院方及學校通後，立即啟動應變措施，派員至醫院及供膳場所進行疫調及處理。除採集學生嘔吐物及當天供膳食物檢體送驗外，為免影響持續擴大，已預防性要求供膳場所停業、全面消毒，衛生局後續將持續追蹤病患病況及盡速釐清致病原因。

目前學生人體檢體已送疾病管制署檢驗，食餘及環境檢體將送食藥署代檢機構檢驗，預計1至2週後有檢驗結果。

另教育處已指派督學協助校方，除派員進駐醫院，全力協助家長及學生就醫相關事宜，並督導東港高中各班立即進行全面性清潔、消毒及加強學生個人衛生清潔，校方將在13日進行全校全面性清潔及消毒。

由於164位就診學生，經院方初步診斷，疑是感染性腹瀉及腸胃炎，是否是食物中毒仍有待進一步釐清，潘縣長已指示教育處立刻慰問受影響學生，提供家長必要協助，讓學生儘速恢復健康，並要求衛生局查明原因後，對供膳業者提出懲處。

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