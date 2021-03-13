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24小時機車「切西瓜」台灣縱走　林右昌騎歐兜邁出發南北700km

▲24小時機車「切西瓜」台灣縱走 林右昌騎歐兜邁出發南北700km。（圖／基隆市政府提供）

▲24小時機車「切西瓜」台灣縱走，林右昌騎歐兜邁出發南北700km。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌12日晚間與車友從文化中心廣場誓師出發，挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」熱血行程，向全國民眾宣傳9月及10月將在基隆登場的偉士牌大會師以及城市博覽會兩大盛事，也希望把基隆的雨水帶到中南部，幫助解除旱象。林右昌表示，準備口香糖、提神飲料，會努力堅持下去，有信心完成挑戰。

基隆偉士基地車隊會長許家熒表示，為了今年將要舉辦的「台灣偉士牌機車大會師」活動，他們在2020年12月到市府拜會林市長，提到車隊策畫「312台灣切西瓜-24小時不斷電」行程，本來以為林市長行程滿檔，不可能有空參與，沒想到林市長居然真的答應，讓車友們都感到驚喜不已。

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▲24小時機車「切西瓜」台灣縱走 林右昌騎歐兜邁出發南北700km。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」。

這趟「台灣切西瓜24小時不斷電」行程，從12日晚上在基隆文化中心廣場集結後出發，不僅騎行路線超過700公里，行經道路的海拔高低差將近3000公尺。林右昌難掩興奮地表示，雖然知道這次的切西瓜縱走行程難度很大，但是有信心完成這次挑戰！

林右昌表示，行程將以基隆為首站，沿途行經新北福隆、宜蘭員山、台中梨山、合歡山、南投武嶺、日月潭、嘉義阿里山、高雄甲仙，預計24小時後抵達終站屏東墾丁大街！而這次的行程也受到各地偉士牌機車車友會的熱烈歡迎，在沿途各點匯進車隊陪跑，充分展現出台灣人熱情相挺的精神！

林右昌說，這次的24耐縱走行程，除了是他要給自己的一個挑戰，也要在台灣高山公路推廣基隆獨家的海味泡麵和泡泡冰，再到屏東和潘孟安縣長進行基屏美食大PK，他對基隆的肉圓和冠軍元宵非常有信心！

▲24小時機車「切西瓜」台灣縱走 林右昌騎歐兜邁出發南北700km。（圖／基隆市政府提供）

▲24小時機車「切西瓜」台灣縱走 林右昌騎歐兜邁出發南北700km。（圖／基隆市政府提供）

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