　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北北基首座虛擬整合實境水族館　小英總統主持動土10月開幕

▲北北基首座虛擬整合實境水族館 小英總統主持動土10月開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北北基首座虛擬整合實境水族館，小英總統主持動土10月開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館打造北北基首座虛擬整合實境水族館「潮境智能海洋館」，總統蔡英文12日出席開工典禮上香祈福、持剷動土，預計2021年10月完工，她期許未來能透過科技和數位方式，呈現基隆潮境海灣的海底美景。蔡英文強調，新的水族館，把整個海洋、整個潮境保育區，都變成是水族館的一部分，呈現台灣作為海洋國家的新起點。

蔡英文表示，「潮境智能海洋館」運用潮境海灣得天獨厚的資源，將海底美景以科技和數位方式LIVE呈現在這座智能海洋館內。潮境海灣也因為規劃為保護區，讓這片海灣的生物更具多樣性與美麗，未來這片大海也如同大型水族館，對海洋觀光產業發展具有加分與加值的效益。

▲北北基首座虛擬整合實境水族館 小英總統主持動土10月開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲總統蔡英文12日出席開工典禮上香祈福、持剷動土，預計2021年10月完工。

林右昌表示，非常謝謝行政院及教育部支持，地方期盼已久，之前水族館的興建，遭遇許多不可抗力的困難，教育部找出新的作法，運用5G、AR、VR虛擬科技，結合整個海灣保育區，進行新類型水族館建設。

林右昌當面謝謝總統的支持，強調這樣的水族館，不再像大家去參觀的一般水族館，而是把整個海洋、把整個潮境公園保育區，都變成是水族館的一部分，這是一個新的創舉，期待能在2021年的10月1日順利揭幕啟用。

▲北北基首座虛擬整合實境水族館 小英總統主持動土10月開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北北基首座虛擬整合實境水族館。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫「忍痛錄影」關鍵一局卻輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北北基首座虛擬整合實境水族館　小英總統主持動土10月開幕

北京出手改革香港選制　民進黨轟中共踐踏民主：破壞一國兩制

「喜歡射氣球那來當警察！」　張競怒轟警政署長：頌揚暴力瘋了嗎？

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

共軍1架運8技偵機今下午擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

台灣水果成功進軍東京奧運　蔡英文：這是國際高水準的肯定

中國大改香港選舉制度　朱立倫痛心：我們必須聲援香港的民主

美中高層18日面對面談話　外交部：台美已事前溝通

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

小嫻41歲生日「男友親手做蛋糕」！　揪金剛健檢…自嘲「內痔情侶」ＸＤ

妻生雙胞胎！他記錄產後5天生活 網見「虛弱模樣」淚：媽媽辛苦了

北北基首座虛擬整合實境水族館　小英總統主持動土10月開幕

北京出手改革香港選制　民進黨轟中共踐踏民主：破壞一國兩制

「喜歡射氣球那來當警察！」　張競怒轟警政署長：頌揚暴力瘋了嗎？

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

共軍1架運8技偵機今下午擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

台灣水果成功進軍東京奧運　蔡英文：這是國際高水準的肯定

中國大改香港選舉制度　朱立倫痛心：我們必須聲援香港的民主

美中高層18日面對面談話　外交部：台美已事前溝通

美軍推特發直升機槍口「瞄準沖繩市區」照片　網友罵翻急刪文

土地公慶生沾好運保平安　新北市圖中和分館借書送發財金

愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放　景觀巴士「金包里號」帶你賞花

24小時機車「切西瓜」台灣縱走　林右昌騎歐兜邁出發南北700km

蔡詩萍／林月雲＆侯佩岑母女惹眾怒　當兩次小三是道德麻木！

前海軍陸戰隊上校與「她」的養成日誌

新款BMW「超狂大鼻孔」驚呆補教名師！千人一看笑翻：給設計師跪了

男被警盤查後PO文抨擊：我遭搜身搜車搶錢包！打臉影像曝光…

電台DJ策劃「沒本人的SHINee特輯」　播一半成員突現身…背板逼哭粉

日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

政治熱門新聞

「喜歡射氣球來當警察」　張競痛批警政署

北京改革香港選制！　民進黨說話了

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

民眾黨盼陳時中背書AZ疫苗安全性

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　「和平最好」

柯文哲嗆吳怡農：眼睛只有藍綠

共軍1架運8技偵機今下午擾台

賣口罩詐騙數千人！「蛙蛙文創」老闆猝死

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨：想知道我們如何執政？

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

更多熱門

相關新聞

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

國民黨主席江啟臣昨日提到，自從蔡政府2016年上台至今，因「散布謠言」被警察機關移送的案件暴增近28倍，但超過7成法院裁定不罰。對此，臉書「中國國民黨 KMT」12日再指出，更可怕的是民進黨自製的假訊息，通通沒有被處罰。

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

羅智強：蔡英文應比照馬英九率先打疫苗

羅智強：蔡英文應比照馬英九率先打疫苗

小英讚望海巷景觀橋　360度無敵山海美景

小英讚望海巷景觀橋　360度無敵山海美景

「海關充公大拍賣」到底賣什麼？網揭真相

「海關充公大拍賣」到底賣什麼？網揭真相

關鍵字：

基隆海科館水族館蔡英文林右昌

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

33kg惡霸塞進菜籃！等阿嬤提出門

人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫忍痛錄影

捷運看A片「正妹笑到發抖」！本尊神到了

雷／《未來媽媽》結局超好哭！

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

信義區千萬公寓封鎖線拉2年　專家曝最慘將充公

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面