▲北北基首座虛擬整合實境水族館，小英總統主持動土10月開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館打造北北基首座虛擬整合實境水族館「潮境智能海洋館」，總統蔡英文12日出席開工典禮上香祈福、持剷動土，預計2021年10月完工，她期許未來能透過科技和數位方式，呈現基隆潮境海灣的海底美景。蔡英文強調，新的水族館，把整個海洋、整個潮境保育區，都變成是水族館的一部分，呈現台灣作為海洋國家的新起點。

蔡英文表示，「潮境智能海洋館」運用潮境海灣得天獨厚的資源，將海底美景以科技和數位方式LIVE呈現在這座智能海洋館內。潮境海灣也因為規劃為保護區，讓這片海灣的生物更具多樣性與美麗，未來這片大海也如同大型水族館，對海洋觀光產業發展具有加分與加值的效益。

▲總統蔡英文12日出席開工典禮上香祈福、持剷動土，預計2021年10月完工。

林右昌表示，非常謝謝行政院及教育部支持，地方期盼已久，之前水族館的興建，遭遇許多不可抗力的困難，教育部找出新的作法，運用5G、AR、VR虛擬科技，結合整個海灣保育區，進行新類型水族館建設。

林右昌當面謝謝總統的支持，強調這樣的水族館，不再像大家去參觀的一般水族館，而是把整個海洋、把整個潮境公園保育區，都變成是水族館的一部分，這是一個新的創舉，期待能在2021年的10月1日順利揭幕啟用。

▲北北基首座虛擬整合實境水族館。

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