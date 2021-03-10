逾6成民眾支持綠能　台電強調：二廠1號機將於6月如期除役

▲核二廠1號機受限於用過燃料池貯存容量不足，預計運轉至6月提前停機。（圖／台電提供）

記者胡至欣／整理報導

《今周刊》在311福島核災十周年前夕，進行「國人核能發電意向調查」，結果顯示，66%民眾支持以再生能源取代核電，對此台電回應，將配合能源轉型政策，致力減煤、增氣及發展綠能，並積極推動核電除役，強調「核二廠1號機將於6月停機、如期除役」。

台電補充說道，現階段面臨1、2號機用過燃料池已滿，但因核廢料貯存場址難尋、燃料棒無法取出，因此無法供兩部機運轉40年役期使用，所以運轉執照至今年底的1號機，預計到6月提前停機，而2號機經評估則可運轉至執照屆期2023年3月，凸顯核廢料處理面對的高度困難。

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核二廠1號機停機後，將減少供電能力98.5萬瓩，不過今年將有民間電廠將加入供電行列，再加上陸續建置的離岸風場、太陽能等再生能源接棒補足，預估仍可達成穩定供電目標。至於1號機執照屆期後，反應爐內仍有用過核燃料，台電則強調，相關系統均在安全運作，可確保反應爐內及用過燃料池在安全無虞狀態。

台電積極推動核電除役工作，其中核一廠已於2018年進入除役階段，室外乾貯設施已興建完成，但因新北市政府未核發水保完工證明，至今無法使用，對此，台電將持續溝通；另外，核二廠除役計畫也於去年10月通過原能會審查，待環評通過後，取得原能會核發除役許可，即可正式執行除役作業。