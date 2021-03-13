電影《自助旅行》探討獨老問題　鄭文燦：桃園65歲以上近30萬人

▲市府邀請桃園銀髮族朋友觀賞電影《自助旅行》。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣即將邁入超高齡社會，在少子化現象下，未來勢必出現越來越多獨居長者！桃園市長鄭文燦於出席公益電影《自助旅行》桃園場映演中指出，截至1月底桃園65歲以上老人人口，已達29萬3,863人，列冊獨居老人有2,435人，期老人相關議題更受重視。

▲鄭市長指出，截至1月底桃園65歲以上老人人口，已達29萬3,863人。（圖／市府提供）

公益電影《自助旅行》是台灣第一部探討獨居老人、寂寞心境的電影，反映高齡化社會下，越來越多獨居長者，刻畫他們的內心世界，希望更多人了解、並給與關懷。桃園場映演活動，12日晚間於桃園IN89影城映演，邀請桃園銀髮族朋友觀賞，市長鄭文燦也親自出席。

▲佛教蓮花基金會創會董事長陳榮基指出，《自助旅行》是台灣第一部探討獨居老人、寂寞心境的電影。（圖／市府提供）

鄭市長指出，截至1月底桃園65歲以上老人人口，已達29萬3,863人，列冊獨居老人人數共2,435人，感謝桃園各長照機構與協會提供各種關懷服務，讓長輩們在高齡時，同樣能保有生命的意義與價值。《自助旅行》由蓮花基金會出資，並與製作團隊花費2年完成拍攝，以獨居長者桂姨的生活處境為背景，為了尋找一個更多與人互動的生活環境，所展開的一段旅程，希望透過電影使民眾了解獨居老人的困境及安寧照顧等議題，進而提升台灣社會對此社會議題的關注與重視。

包括市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、佛教蓮花基金會創會董事長陳榮基、製片黃大軒、台灣澄雲死生教育協會祕書長李維中、祥寶健康國際公司董事長林哲弘、華梵大學校長李天任等均一同出席活動。

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