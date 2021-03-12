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篩檢量增醫護忙到沒空吃飯　新竹暖心企業100個便當直送上門

▲篩檢量增醫護忙到沒空吃飯　新竹暖心企業100個便當直送上門。（圖／暐順集團提供）
▲暐順集團旗下餐飲贈送100份便當力挺醫護。（圖／暐順集團提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

隨著各國國境管制鬆綁，開放部分商務人士及學術人士出入境，大量增加篩檢、隔離觀察需求，無處不仰賴醫護人員的投入，前線醫護人員又因為人力吃緊、業務量增加，常常忙到忘了吃飯，新竹在地暐順集團旗下的餐飲公司，特別在今天製作了100份感恩便當直送中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹臺大分院生醫醫院竹北院區，要以實際行動，慰勞前線醫護人員，向防疫英雄致敬！

2020年農曆新年後新冠疫情在全球各地陸續爆發，台灣也因此度過人心惶惶的一年，4月間，正值疫情高峰，許多醫護除了面情疫情爆發壓力，還要遭受部分民眾的排擠、隔離，甚至有醫護人員訂便當遭到拒絕，當時暐順集團旗下餐廳主廚何政達就自掏腰包，號召其它西餐大腕，做了300個便當送到台大新竹分院、馬偕新竹分院及國泰新竹分院力挺醫護。

▲篩檢量增醫護忙到沒空吃飯　新竹暖心企業100個便當直送上門。（圖／暐順集團提供）

▲暐順集團希望醫護們可以吃到熱騰騰的飯菜，趕在11點前將便當送到醫院。

隨著疫情漸漸控制，國境陸續開起，原本停滯的商務、學術又開始活絡，連帶的也增加醫院的篩檢、隔離觀察需求，緊鄰暐順集團旗下商務飯店的中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹臺大分院生醫醫院竹北院區，除了應付竹科商務人士，還有清交大的學術人士，第一線醫護工作量暴增，甚至私下透露「篩檢需求大增，不止民眾要排隊等篩檢，就連他們也忙到沒空吃飯」。

▲篩檢量增醫護忙到沒空吃飯　新竹暖心企業100個便當直送上門。（圖／暐順集團提供）

▲因為聽到醫護私下說，篩檢人數增加很多，導致忙到沒空用餐，因而讓暐順動心起念送便當。

為了感謝兩大醫療院所的守護，暐順集團特別在今日送上100份熱騰騰的特製便當，從早上9點開始準備，到10點半完成，11點前送達醫護人員手上，就是希望醫護人員能吃上一頓熱食。本次愛心便當仍由西餐主廚何政達領軍，特別挑出適合做成便當的「柏根地紅酒燉牛肉」、「菌菇燴雞奶油義大利麵」，希望藉由用心製作的熱騰騰便當，讓醫護人員感受最直接的感謝。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒也表示，非常感謝暐順集團善盡社會責任，熱心公益，用最溫暖的行動力挺醫護人員，使醫護人員不出國也能享受愛心午餐，更讓醫護人員持續「疫起抗疫」，守護在地健康。

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