博美狗遭追咬…主人怒求償22萬　「沒繫牽繩是主因」法官判免賠



▲郭男的博美狗遭到徐女的米克斯追咬，但法官認為責任不在徐女，判免賠。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹郭男帶著2隻博美狗遛狗時，因未繫牽繩，又忙著幫狗拍照，未發現其中1隻博美狗跑到附近一處米克斯的圍欄內，遭到米克斯追咬，但因博美狗與郭男都因此受傷，郭男因此向米克斯的主人徐女提出損害賠償22萬餘元。新竹法官調查認，郭男未繫狗繩導致意外發生，而徐女已盡相當責任，並無過失，判她免賠。

郭男說，2020年9月間清晨，他在家裡附近遛著2隻博美狗，遇到帶著3隻米克斯的徐女在附近散步，沒想到米克斯突然攻擊他的博美，2隻博美受傷慘重，一隻遭到多處咬傷，在寵物醫院住了3天氧氣箱，另一隻博美左腳被咬到住院手術，復健了3~6個月，而自已也因為救狗造成多處擦傷。郭男因此向徐女求償狗醫藥費、自已身體受傷精撫慰金及交通費、狗狗復健照顧費等等，共22萬6千多元，扣除已賠償1萬元，應再賠21萬6千多元。

徐女則表示，郭男遛狗未繫牽繩，又著迷於拍照，才會導致意外發生，且住氧氣房的博美是因為牠本身肝指數過高，另一隻手術的博美根本沒與米克斯接觸。徐女認為，在遛狗過程中，就可能會傷害他人風險一事，她已進了相當義務，且基於同理心，看到小狗受傷她才會先支付1萬元，就算她有過失，也應依過失相抵原則計算，但郭男提列費用顯與常理不符，要求法官駁回請求。

法官調查發現，郭男遛狗未繫牽繩，因忙著幫狗拍照，未看到自已的狗鑽進米克斯所在的圍籬內，因而發生意外，而並非徐女的狗主動攻擊，且徐女的米克斯雖有未繫牽繩的情況，但遛狗的地方已用鐵網圍住、圍籬大門也關閉，已做好適合的防護措施，難以認定徐女有過失或未注意管束動物的情形，加上郭男未提供相關證據佐證，博美狗左後腳脫臼與徐女遛狗的行為有關係，因此認定郭男主張不可採，依侵權行為損害賠償請求依法無據，判徐女免賠。

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