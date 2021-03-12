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台灣防疫登英國醫學期刊封面！「透明化、信任感」列成功關鍵

▲▼台灣防疫登上英國醫學期刊封面。（圖／取自BMJ）

▲台灣防疫登上英國醫學期刊封面。（圖／取自BMJ，下同）

記者張乃文／台北報導

歷經新冠肺炎肆虐全球，相較歐美國家面對病毒來襲措手不及，台灣等國家因先前的SARS經驗，在防疫管制上處理得宜，成功經驗也多次登上國外雜誌，此次更成為英國醫學期刊BMJ的封面故事。對此，台北榮總醫務企管部主任李偉強也分享此次內容強調，政府與民眾間的信任感成為其他國家的典範。

英國醫學期刊BMJ在3月11日刊登出爐的雜誌封面中，出現台灣的身影。對此，李偉強在疫情記者會提到，過去一年多以來，台灣在防疫表現上是有目共睹，得到國際社會肯定。他也在去年7月代表台灣參加由英國醫學期刊BMJ舉辦的線上防疫會議交換心得，其中，表現特別好的國家中共同的特色是，曾有過相當大型的流行疾病，如：利比亞曾在2014年出現伊波拉，沙烏地阿拉伯則在2012年有MERS，香港、新加坡及台灣是2003年出現SARS，其經驗對此次新冠肺炎都有相當的助益。

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▲▼台灣防疫登上英國醫學期刊封面。（圖／指揮中心提供）

▲台灣專家分享防疫成功經驗。

李偉強說，有關台灣的內容也特別強調SARS後的經驗，政府在措施的部分特別謹慎，包括第一、加強疾病管制署的必要人員，尤其是公衛專家及防疫醫師，並進行更好疫調、強化資訊系統，快速掌握全國與國外的疫情訊息。

李偉強指出，更重要的是，自由民主國家在疫情發生時，有許多事必須迅速應變、依法行事，在2004年由立法院針對傳染病防治法做的重要修正中，主要強化是中央跟地方的權限，並且在必要時候政府成立指揮中心開設，如：此次新冠肺炎在2020年的1月20日立刻做初步的一級開設、2月27日開到最高級開設。

最後李偉強認為，指揮中心啟動協調工作相當重要，每日召開記者會，防疫資訊透明化達到教育宣導，讓民眾安心，也增加與政府間的交流，中央、地方政府及國內外協調資訊，物資管控、口罩買賣及製造，還有重要防疫物資的出口管制及加強國內生產，跨部會的討論，也都在指揮中心協調下順利達成，也成為許多國家羨慕的部分。而台灣這次防疫能成功很重要因素之一，且民眾對政府的信心更成為雜誌登出台灣經驗值得他國學習之處。

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