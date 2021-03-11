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校園恐怖惡作劇！硼砂加水「1~3 克即中毒」　無解毒劑只能洗腎

▲▼健康，運動，喝水，睡眠，防疫，口罩。（圖／pixabay）

▲嘉義一名女學生以硼砂加水惡整同學，震驚校園。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

嘉義一名葉姓國二少女與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學買硼砂加水稀釋，偷偷加入何女水壺當中，導致何女在不知情的情況下誤喝3次，因此暴瘦8公斤，直到3個月後才驚覺被下毒。何女母親心疼女兒遭受生命威脅，憤而報警，訊後葉女則被依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

何姓女同學因鉛筆盒被推落向老師告狀，引發葉姓女同學不滿。之後，葉女找來同夥製作「硼砂加料水」惡作劇，何女在不知情的情況下喝了3次硼砂水，發生身體不適等症狀，還因此暴瘦8公斤，直到其中一名共犯良心不安，向她坦承實情，她才知道自己中了毒。

▲ 中國醫藥大學新竹附設醫院急診醫學科主任游俊豪醫師。（圖／中醫大提供）

▲游俊豪醫師指出，成人若攝入 1~3 公克硼砂即可能中毒，15~20 公克有致命危險；孩童可能只要攝入一小口硼砂就出現中毒症狀。（圖／中醫大提供）

中國醫藥大學新竹附設醫院急診醫學科主任游俊豪醫師表示，「硼砂」是硼與氧、水、鈉的化合物，早期常添加在食品如蝦仁、貢丸、魚丸中，增加「QQ 」的口感，同時防止蝦蟹外殼變黑，增加生鮮食材賣相。

硼砂外表呈白色粉末，曾被誤認是糖粉，若直接誤食，會與胃酸反應產生硼酸，儘管微量攝取時，可由泌尿系統排出，對身體影響很小，但若攝入過多，可能引起食欲衰退，在小孩會影響發育及體重下降，嚴重甚至會引起皮膚紅疹、腹瀉、嘔吐、休克、昏迷等。

游俊豪醫師引述文獻指出，成人若攝入 1~3 公克硼砂即可能中毒，15~20 公克有致命危險；孩童可能只要攝入一小口硼砂就出現中毒症狀。若是血液濃度很高時，除了用洗腎降低濃度外，並無特殊解毒劑。

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