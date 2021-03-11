「蛙蛙文創」老闆猝逝！撈1.84億留史上最大口罩糾紛　新竹廠現況曝



▲「蛙蛙文創」爆發收款後拖延出貨，且出貨和退款一延再延，總受害金額將近1.84億元。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「蛙蛙文創」被爆出去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，卻出現收款後拖延出貨、以及出貨和退款一延再延的狀況，受害者遍布全台，若依消保處統計申訴消費者人數至少1700人計，總受害金額將近1.84億元。原本北市消保官要於12日召開大型協調會，沒想到「蛙蛙文創」負責人李子斌卻在11日傳出猝逝，讓消費者非常錯愕，擔心求助無門。

去年新冠肺炎爆發大流行，口罩一片難求，引起瘋搶囤貨潮，「蛙蛙文創」趁機向長榮、華航等知名公司職福會揪團銷售，每筆訂單動輒數千至數十萬元不等，沒想到接下大量訂單後卻發生出不了貨、退不了款的窘境，遭消費者投訴。

這起堪稱史上最大的口罩糾紛，讓全台各地消保官接獲不少投訴，原本北市消保官要於12日召開大型協調會，未料「蛙蛙文創」負責人李子斌卻在11日傳出猝逝消息。 「蛙蛙文創」總公司也證實李子斌「是心情鬱悶加上身體健康出狀況，絕非自殺」，並表示李子斌已於昨天（10日）在殯儀館火化完畢。

▲▼日前有民眾前往「蛙蛙文創」工廠參觀，並拍下場內照片。





據了解，「蛙蛙文創」總公司雖設於台北，但口罩工廠卻設於新竹縣湖口地區，雖是合法登記工廠，但產線並未通過衛福部GMP認可，因此無法生產、販售醫療級口罩。

「蛙蛙文創」工廠今日深鎖，門口無車，廠內僅有一輛機車，按電鈴也無人回應。新竹市消保官劉興振表示，今年2月間就已經召開新竹縣市的聯合協調會，當時「蛙蛙文創」還有派人與會，並與消費者達成協議，少部份消費者要求補出貨，但卻有近百位消費者要求全額退費，後來補出貨的消費者如期收到貨，而要求退款的消費者則全數跳票。

新竹縣產發處工商發展科說，「蛙蛙文創」雖合法設廠，但產線並未通過衛福部GMP認證，因此無法出貨單價較高的醫療級口罩，原本已經出現資金缺口，又遇到口罩國家隊成立，醫療口罩價格瞬間壓下，即使調貨來賣，也無法補貼缺口。

▲▼「蛙蛙文創」總公司雖設於台北，但口罩工廠卻設於新竹縣湖口地區，雖是合法登記工廠，但產線並未通過衛福部GMP認可，因此無法生產、販售醫療級口罩。

▲「蛙蛙文創」湖口廠區大門深鎖，廠內僅一台機車停放，按電鈴也未獲接聽。

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