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北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

▲▼北京懷柔區中石化培訓中心隔離點除夕伙食、春節禮包。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京懷柔區中石化培訓中心隔離點，在春節期間向入境集中隔離人員送上禮包。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

隨大陸全國「兩會」11日閉幕，北京疾控標準進一步鬆綁，除宣布16日零時起，境內低風險地區進京人員不再實行14天健康監測外，雖官方未明文發布，但近日返回北京，正在隔離點隔離的民眾紛紛表示，已接到當地疾控單位通知，不用在出關之前接受「肛拭子」檢測。

北京市政府12日發布，自2021年3月16日零時起，國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。環京地區通勤人員參照以上措施執行。

▲▼肛拭子。（圖／翻攝自微博）

▲北京先前對高風險地區人員排查、海外入境人員採取的肛拭子檢測，讓不少人相當緊張。（圖／翻攝自微博）

在此之前，由於大陸全國人大、政協兩會於3月4日到11日在北京召開，加以春節期間運輸需求，北京不只提高對境內低風險區進京人員的防疫要求、快遞施行二次安檢外，還對境外入境北京人員，採取最嚴格的「21+7」隔離。

目前，雖入境北京「21+7」隔離要求仍未解除，但自1月中旬起陸續在各個隔離點實行，引起不少海外人士反彈的「肛拭子」新冠病毒核酸檢測方式，隨兩會閉幕正陸續取消；當時，北京係因年初疫情復發，首先對高風險地區排查啟用聲稱能提高準確率的肛拭子檢測，後陸續對海外入境北京人員實施。

在北京南四環一隔離點隔離的民眾表示，近日接到隔離點通報，市疾控已通知取消了肛拭子檢測，因此他們原先第21天解隔離前的核酸檢測，改為2次鼻咽拭子，和一次環境拭子檢測；另亦有在海淀區隔離的台灣民眾說，今天剛剛收到取消肛拭子檢測的通知。

以《ETtoday新聞雲》記者2月1日入境北京為例，在2月22日解除隔離前，收到須接受肛拭子、鼻拭子、環境拭子檢測的通知，呈陰性隔天一早才能離開，所幸當時若主動反應，就可向隔離點要求以「便盒」的方式取代。

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▼北京一隔離點醫護人員通知隔離者，取消解隔離前的肛拭子新冠病毒核酸檢測項目。（圖／受訪者提供）

▲▼北京一隔離點工作人員通知隔離者，取消肛拭子新冠病毒核酸檢測項目。（圖／受訪者提供）

 

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