韓公家機構職員「先知」炒地！高層輕生留遺書致歉　他向總統請辭

▲南韓LH公社驚傳高層跳樓輕生謝罪，一旁留有遺書。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓計畫透過在首都圈市郊興建新市鎮，企圖藉由穩定住房需求供給來抑制房價飆漲，不料韓國土地住宅公社（以下稱LH公社）卻被爆料至少20名職員，涉嫌趁京畿道光明、始興交界處新市鎮預定地頒布前率先購入7千多坪土地，炒地弊案震驚全國政壇，引起青壯年階層民眾的怒火。

對此，南韓國土交通部長卞彰欽（변창흠）於稍早向總統文在寅請辭，而LH公社卻驚爆管理高層於今（12）日上午9時40分，在京畿道城南市盆唐一處公寓大樓跳樓輕生，死前留下一張遺書向國人致歉，其距離退休僅剩1年。

根據《韓聯社》報導，現任LH公社全北本部長的56歲A某，於輕生後被經過的人群發現倒臥在花圃血泊中，雖緊急送往盆唐首爾大學醫院，卻仍回天乏術。

他在遺書中坦承，在任內做出「不名譽」的事情，向全體國人致歉。

▲南韓國土交通部長卞彰欽請辭。（圖／達志影像）

報導指出，由警察廳國家搜查本部掌握偵查權並組成的「政府聯合特別搜查本部」，已根據16宗類似案例、涉案100多名人員進行內部偵查，其中LH公社20名職員所涉案件只佔1宗，而其餘涉案人員包含地方政府公務員、各市道議員、民間人士等。

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